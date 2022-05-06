Giriş Tarihi: 06.05.2022 10:06
Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
10:07
Songül Karlı yine göğüs dekoltesini konuşturmayı başardı! 48 yaşındaki Songül Karlı'nın ayna pozuna bakın!
48 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir fiziğe sahip olan Songül Karlı, son olarak oldukça cüretkar bir paylaşım yaptı. Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Göğüslerinin büyüklüğünden şikayetçi olan ve daha önce bu yüzden 3 kez bıçak altına yatan Songül Karlı kıyafetlerinde özellikle derin göğüs dekoltesi kullanmasıyla dikkat çekiyor. Bu yüzden oğlundan da şikayetler duyduğunu dile getiren Songül Karlı yine de derin göğüs dekolteli kıyafetleri ile takipçilerinin karşısına çıkmaktan geri kalmıyor. Instagram hesabından ayne pozunu paylaşan Songül Karlı'nın işveli halleri takipçilerinin diline düştü. Songül Karlı'nın ayna pozuna yine derin göğüs dekoltesi damga vurdu!