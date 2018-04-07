Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ''Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri alıyorum. Ama bunu hiç umursamıyorum kendimi böyle daha güzel buluyorum'' diye konuşuyor..