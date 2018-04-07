ABD Maryland Üniversitesi'nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor.. Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor.. Sıradışı güzelliğin en çarpıcı ve yeni örneklerinden biri de Kıbrıs Rum kesimi doğumlu Sophia Hadjipanteli.. Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ''Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri alıyorum. Ama bunu hiç umursamıyorum kendimi böyle daha güzel buluyorum'' diye konuşuyor.. Sophia Hadjipanteli'nin kendisine örnek aldığı kişi ise bitişik kaşları ve bıyıklarıyla da bilinen Meksikalı ressam Frida Kahlo...