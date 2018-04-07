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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

ABD Maryland Üniversitesi'nde pazarlama öğrencisi olan 21 yaşındaki sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor..

Giriş Tarihi: 07.04.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 07.04.2018 14:30
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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Saçları sarı olan ancak kaşlarını koyu renk boyayan Sophia, aldığı ölüm tehditlerini umursamadan birçok firmadan tanıtım yüzü olması için teklif alıyor..

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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Sıradışı güzelliğin en çarpıcı ve yeni örneklerinden biri de Kıbrıs Rum kesimi doğumlu ..

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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

Gür kaşlarını genlerinden alan Sophia, ''Bu kültürel bir miras. Fotoğraflarımı pek çok yerde görmeye başladım. Takipçi sayım da her geçen gün artıyor. Sosyal medyada insanlar kaşlarımın beni iğrenç çirkin gösterdiğini söylüyor. Hatta kaşlarım yüzünden tehditleri alıyorum. Ama bunu hiç umursamıyorum kendimi böyle daha güzel buluyorum'' diye konuşuyor..

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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!

'nin kendisine örnek aldığı kişi ise bitişik kaşları ve bıyıklarıyla da bilinen Meksikalı ressam Frida Kahlo...

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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
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sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
Sophia Hadjipanteli sıradışı görüntüsüyle dikkat çekiyor!
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