Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...

Oyuncu Şoray Uzun, önceki gün eşi Elçin Uzun ve oğullarıyla bir AVM'de objektlere takıldı. Şoray Uzun, ailesiyle yediği yemek sonrası gazetecilerle konuştu. Uzun, orman yangıları için yapılan yardımlara da değindi: "Bu yardımları takdir ediyor ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bunlar da katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün ki herkese teşvik olsun. Gizli kalmasını istemiyorum yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız." Diğer yandan Şoray Uzun'un oğluMehmet Okan'ın babasının boyunu geçmiş olması dikkatten kaçmadı...