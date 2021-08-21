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Haberler Galeri Şoray Uzun'un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan'ın son hali inanılmaz...
Giriş Tarihi: 21.08.2021 17:19 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 17:24

Şoray Uzun'un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan'ın son hali inanılmaz...

Oyuncu Şoray Uzun, önceki gün eşi Elçin Uzun ve oğullarıyla bir AVM'de objektlere takıldı. Şoray Uzun, ailesiyle yediği yemek sonrası gazetecilerle konuştu. Uzun, orman yangıları için yapılan yardımlara da değindi: "Bu yardımları takdir ediyor ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bunlar da katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün ki herkese teşvik olsun. Gizli kalmasını istemiyorum yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız." Diğer yandan Şoray Uzun'un oğlu Mehmet Okan'ın babasının boyunu geçmiş olması dikkatten kaçmadı...

Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...

Ünlü oyuncu Şoray Uzun, eşi Elçin Uzun ve oğullarıyla önceki gün Aqua Florya AVM'deydi.

Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...

Ailesiyle Meos Balık'ta yemek yiyen ünlü oyuncu, "Yangınlarda yapılan yardımları takdir ediyorum. Bu yardımlarda benim de katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün. Bu herkesi teşvik etsin ve herkes yardım yapsın. Gizli kalmasını istemiyorum, yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız" dedi.

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Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...

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Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...
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Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...
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