Şoray Uzun’un oğlu Mehmet Okan babasının boyunu geçti! Mehmet Okan’ın son hali inanılmaz...

Ailesiyle Meos Balık'ta yemek yiyen ünlü oyuncu, "Yangınlarda yapılan yardımları takdir ediyorum. Bu yardımlarda benim de katkım var. Sağ elin verdiğini sol el görsün. Bu herkesi teşvik etsin ve herkes yardım yapsın. Gizli kalmasını istemiyorum, yoksa nasıl birbirimize ulaşacağız" dedi.