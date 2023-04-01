Giriş Tarihi: 01.04.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 14:28

Sosyal medya anne-kızın güzelliğini konuştu! Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru Kınay annesini gölgede bıraktı!

Sosyal medya yıkıldı! Bir dönem dizilerin aranılan isimlerinden olan Emine Ün, İbrahim Erkal ile oynadığı Canısı filmi ile hafızalara kazınmıştı. Şimdiler reklam filmleri ile ekranlarda boy gösteren Emine Ün sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Emine Ün son olarak kızı Duru ile hafta sonu pozunu paylaştı. Emine Ün'ün 18 yaşındaki kızı Duru ile benzerliği yeniden sosyal medyanın gündemine geldi. Emine Ün'ün kızı Duru'nun güzelliği sosyal medya takipçilerinin yorumlarına yansıdı. İşte Emine Ün'ün kızı Duru Kınay ile anne-kız pozu...