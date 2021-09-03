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Haberler Galeri Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!
Giriş Tarihi: 03.09.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021 12:45

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil. 27 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'nin çocukluk halini görenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." yorumlarında bulundu. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor.

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil.

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Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil ile tescilli güzel eşi Amine Gülşe 2019'da görkemli bir düğünle evlenmişti.

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Aşkları parmakla gösterilen ve evliliklerini bebek ile taçlandıran Mesut Özil ile Amine Gülşe, kızları Eda ile mutlu bir aile tablosu çiziyor.

Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Ünlü futbolcu Mesut Özil ile oyuncu eşi Amine Gülşe'nin sosyal medya paylaşımları ilgi ile takip ediliyor

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