Sosyal medya bu kız çocuğunu konuşuyor... Türkiye güzeli olacağı küçüklükten belliymiş! Gülümsemesi hala aynı!

Sosyal medyada ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları oldukça fazla ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan minik bir kız çocuğunun fotoğrafının şimdilerin çok ünlü bir oyuncusuna ait olduğunu öğrenenler "Gülüşü hiç değişmemiş" demeden edemiyor. Tüm sevimliliği ile daha o zamandan ışık saçan bu tatlı kız çocuğu, şimdilerde yıldız futbolcu Mesut Özil ile örnek evliliği olan tescilli güzel Amine Gülşe'den başkası değil. 27 yaşındaki güzel oyuncu Amine Gülşe'nin çocukluk halini görenler "Belliymiş Türkiye güzeli olacağı..." yorumlarında bulundu. Televizyon ekranlarında, sinema perdesinde ya da gazetelerde her gün gördüğünüz ünlüleri bakalım çocukluk halleri ile tanıyabilecek misiniz... İşte Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'nin çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları...