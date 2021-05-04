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Haberler Galeri Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!
Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:20 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 21:50

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu çocukluk hali ile de hayran bıraktı. 'de yayınladığı programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı. Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan Müge Anlı'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor. Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan Müge Anlı'nın 5 yaşındaki haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi. Lüleli saçları, verdiği pozu ile tam bir güzellik abidesi olan ilgi odağı oldu.

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan sunucu çocukluk hali ile de hayran bıraktı.

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!

'de yayınladığı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kuran güzel sunucu Müge Anlı geçtiğimiz günlerde Instagram hesabı açarak kısa sürede ulaştığı takipçi sayısı ile rekor kırmıştı.

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Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!

Hiç kuşkusuz gelmiş geçmiş en sevilen sunucular arasında adı ilk sıralarda yer alan 'nın özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!

Son olarak sosyal medyada ortaya çıkan 'nın 5 yaşındaki haline ait fotoğrafı görenler "Bu nasıl güzellik böyle" demeden edemedi.

Sosyal medya bu minik kızı konuşuyor... O şimdi 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan ünlü bir sunucu!

Lüleli saçları, verdiği pozu ile tam bir güzellik abidesi olan 'nın çocukluk hali ilgi odağı oldu.

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