Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024
06:38
Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!
Yeme-İçme sektörünün ünlü isimleri Rıza-Güneş Büyükuğur, bir ajanstan yardımcı kadın istedi. Temiz kağıdını gördükten sonra T.'ye iş veren aile, birkaç gün sonra büyük şok yaşadı. Hizmetçi, evdeki mücevherleri çalıp ortadan kayboldu. Emniyetin aradığı kadının Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve yine soygun yaptığı anlaşıldı. Yakalanan T.'nin herkese sahte sabıka kaydı gösterdiği ve 5 kez soygundan, bir kez de çocuk kaçırmaktan yargılandığı ortaya çıktı.