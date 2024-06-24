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Haberler Galeri Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!
Giriş Tarihi: 24.06.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 06:38

Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Yeme-İçme sektörünün ünlü isimleri Rıza-Güneş Büyükuğur, bir ajanstan yardımcı kadın istedi. Temiz kağıdını gördükten sonra T.'ye iş veren aile, birkaç gün sonra büyük şok yaşadı. Hizmetçi, evdeki mücevherleri çalıp ortadan kayboldu. Emniyetin aradığı kadının Acarkent'te başka bir evde işe başladığı ve yine soygun yaptığı anlaşıldı. Yakalanan T.'nin herkese sahte sabıka kaydı gösterdiği ve 5 kez soygundan, bir kez de çocuk kaçırmaktan yargılandığı ortaya çıktı.

BÜLENT CANKURT
Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur; yeme-içme sektöründen iş insanı Rıza Büyükuğur ile eşi Güneş Hanım. Güneş Büyükuğur, evine yeni aldığı Türk yardımcı kadın T. tarafından soyuldu.

Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Güneş Hanım, aslında tedbirli davranıp bir ajanstan aldığı kadından sabıka kaydı istemiş. Temiz kağıdı gelince işe almış. Fakat kadın, birkaç gün sonra evdeki yükte hafif pahada ağır ne varsa alıp gitmiş.

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Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Kadın yakalanmış ancak çaldıkları bulunamadığı için bir şey yapılamamış. Bir süre sonra kadın Acarkent'te bir evde işe başlamış ve orayı soyarken yakalanmış.

Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Kadının, getirdiği sabıka kaydının sahte olduğu ve hırsızlıktan hapse girdiği ortaya çıkmış. Hatta kadın bir de çocuk kaçırmaktan hapis yatmış!

Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Güneş Hanım, bunu öğrenince yıkılmış ve 7 yaşındaki oğlunun başına bir şey gelmedi diye sevinmiş.

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