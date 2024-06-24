Sosyete dünyası panikte! Hizmetçileri profesyonel hırsız çıktı! Sahte belgeli kadın Rıza Büyükuğur ile Güneş Büyükuğur’un evini soydu!

Sosyetenin, yardımcı kadınlar tarafından soyulması olaylarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez mağdur; yeme-içme sektöründen iş insanı Rıza Büyükuğur ile eşi Güneş Hanım. Güneş Büyükuğur, evine yeni aldığı Türk yardımcı kadın T. tarafından soyuldu.