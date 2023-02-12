Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami’den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

Devletin tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleri; arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için deprem anından itibaren alanda... AFAD, Kızılay ve Mehmetçiğimiz, polisimiz depremzedelerin yaralarını sarabilmek için her türlü ihtiyaç için yanlarındalar.