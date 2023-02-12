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Haberler Galeri Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami'den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!
Giriş Tarihi: 12.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 07:54

Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami'den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

Asrın felaketinin ardından GÜNAYDIN deprem bölgelerinden Hatay'a gitti. Muhabirimiz Evren Abdullahoğlu; AFAD, Kızılay ve Mehmetçik'in olağanüstü çabası ile ünlü isimlerin depremzedeler için mücadelesine tanıklık etti. Sosyetenin tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın, depremzedeler için uzun süredir yaşadığı Miami'den yardım gönderdi. Süreyya Yalçın, özel kiraladığı kargo uçağıyla su, çadır, battaniye ve hijyen malzemeleri yolladı. Ayrıca 7 TIR erzak yardımında bulundu. Binlerce depremzede AFAD'ın bölgede kurduğu çadırlarda barınıyor. AFAD, Kızılay, Mehmetçik ve polisler vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için mücadele ediyor. Şefler, halka yemek ulaştırmaya çalışıyor. İstanbul'dan giden kebap ustaları halka gün boyunca döner dağıtıyor.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami’den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

Asrın felaketi olarak nitelenen; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen; önce 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'a giderek depremzedelerin yaşadıkları ve ünlü isimlerin katkılarına bizzat tanıklık ettim.

Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami’den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

Devletin tüm kurumları, personeli, teçhizatı, araç gereçleri; arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için deprem anından itibaren alanda... AFAD, Kızılay ve Mehmetçiğimiz, polisimiz depremzedelerin yaralarını sarabilmek için her türlü ihtiyaç için yanlarındalar.

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Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami’den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

AFAD'ın enkazdaki vatandaşlarımıza nefes olabilmek için verdiği mücadelenin yanı sıra bölgedeki depremzedelere kurduğu çadırlardan bahsetmek isterim biraz. Buradaki koordinasyonu görmezden gelmek, Kızılay'ın yardım noktalarında yaptıklarını inkar etmek, Mehmetçiğimizin milletinin her ferdi için yaptığı fedakârlıkları yok saymak, bu insanlara yapılacak en büyük kötülük ve ihanettir.

Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami’den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

Her bir depremzedenin, milletin her bir ferdinin devletine duyduğu güven çok net şekilde Hatay'da görülüyor. Sosyal medyadaki asılsız ve provake edici paylaşımların bölgede gerçekliği yok.

Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami’den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!

Hatay'da geçirdiğim 24 saat içerisinde ünlü isimlerin de mücadelesine tanık oldum.

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