Giriş Tarihi: 12.02.2023 07:45
Güncelleme Tarihi: 12.02.2023
07:54
Sosyetenin tanınmış ismi Süreyya Yalçın Miami'den deprem bölgesine özel kargo uçağıyla yardım gönderdi!
Asrın felaketinin ardından GÜNAYDIN deprem bölgelerinden Hatay'a gitti. Muhabirimiz Evren Abdullahoğlu; AFAD, Kızılay ve Mehmetçik'in olağanüstü çabası ile ünlü isimlerin depremzedeler için mücadelesine tanıklık etti. Sosyetenin tanınan isimlerinden Süreyya Yalçın, depremzedeler için uzun süredir yaşadığı Miami'den yardım gönderdi. Süreyya Yalçın, özel kiraladığı kargo uçağıyla su, çadır, battaniye ve hijyen malzemeleri yolladı. Ayrıca 7 TIR erzak yardımında bulundu. Binlerce depremzede AFAD'ın bölgede kurduğu çadırlarda barınıyor. AFAD, Kızılay, Mehmetçik ve polisler vatandaşlarımızın yaralarını sarabilmek için mücadele ediyor. Şefler, halka yemek ulaştırmaya çalışıyor. İstanbul'dan giden kebap ustaları halka gün boyunca döner dağıtıyor.