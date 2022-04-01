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Haberler Galeri Sosyetik güzel Kaz Dağları'nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu
Giriş Tarihi: 01.04.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 07:29

Sosyetik güzel Kaz Dağları'nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu

Bir döneme damga vuran "Doktorlar" dizisinde 'Ela' karakterine hayat veren Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı. Şimdilerde sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan sosyetik güzel Yasemin Özilhan, paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan son olarak, takipçilerine 45 bin TL değerinde bakım kremini önerince sosyal medyada tepki çekmişti. Yasemin Özilhan krem paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim, stres atmak için tatile çıktı.

Sosyetik güzel Kaz Dağları’nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesinin ardından ekranlardan uzaklaşan oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.

Sosyetik güzel Kaz Dağları’nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren sosyetik güzel, şimdilerde Kaz Dağları'nda doğa ile baş başa tatil yapıyor.

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Sosyetik güzel Kaz Dağları’nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu

Ayvacık Ahmetçe Köyü'nde bir butik otelde sakinliğin tadını çıkaran ünlü isim, patika yollarda uzun yürüyüşlere çıkıyor. İki çocuk annesi Özilhan, ormanda huzur buluyor.

KARAVAN TATİLİ
Öte yandan geçtiğimiz temmuz ayında lüks bir karavan satın alan Yasemin-İzzet Özilhan çifti, yaz sonu 300 bin lira ödedikleri araçları ile ilk seyahatlerine çıkmıştı.

Sosyetik güzel Kaz Dağları’nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu

Hiçbir detayın unutulmadığı lüks karavanları ile kendilerine sakin bir rota çizen ikiliden Yasemin Özilhan, doğa tatilinin fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaşmıştı. Zaman zaman mutfaktaki hünerlerini sosyal medya hesabından gözler önüne seren ünlü isim, ev konforunu tatile taşıdığı karavanda mutfağa girip pizza yapmıştı.

Sosyetik güzel Kaz Dağları’nda stres atıyor! Yasemin Özilhan sosyal medyada trend oldu
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