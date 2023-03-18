Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk'a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!
Giriş Tarihi: 18.03.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 06:58

Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk'a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal, uzaya seyahat etmek için bir şirketle anlaşmış ancak o firmanın Elon Musk'a satılması üzerine hem parasından hem de hayallerinden olmuştu. Elon Musk'a dava açtığını belirten Ahu Aysal, "Elon Musk'ın firmasıyla mahkemeliğim, 100 bin dolarım gitti. Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da beni uzaya gönderecekler. Benim gönlüm tabii uzaya gitmekten yana" dedi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk’a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Yıllar önce uzaya gitmek için anlaştığı şirketin Elon Musk'a satılması üzerine hayalleri suya düşen Ahu Aysal, "100 bin dolarım gitti. Paramla rezil oldum. Musk'ın şirketine dava açtım. Ya paramı versinler ya da beni uzaya göndersinler" dedi

Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk’a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Ahu Aysal, Nişantaşı'nda görüntülendi. Yıllar önce uzaya gidebilmek için bir şirketle anlaşan Aysal, şirketin Elon Musk'a satılması üzerine, hem parasından hem de hayallerinden olduğunu söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk’a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Elon Musk'a dava açtığını belirten Aysal, şöyle konuştu: "Şirketi Elon Musk'a satmışlar. Onun firmasıyla mahkemeliğim, 100 bin dolarım gitti. Bu zamanda 100 bin dolar az mı?

Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk’a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Beni uzayla ilgili çalışmalara da yollamışlardı.

Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk’a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Yer çekimi olmayan ortamlarda uçaklarda gezmiştim."

SON DAKİKA