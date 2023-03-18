Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk’a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!

Yıllar önce uzaya gitmek için anlaştığı şirketin Elon Musk'a satılması üzerine hayalleri suya düşen Ahu Aysal, "100 bin dolarım gitti. Paramla rezil oldum. Musk'ın şirketine dava açtım. Ya paramı versinler ya da beni uzaya göndersinler" dedi