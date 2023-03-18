Giriş Tarihi: 18.03.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
06:58
Sosyetik isim Ahu Aysal Elon Musk'a dava açtı: Ya paramı ver ya da beni uzaya gönder!
Sosyetenin ünlü ismi Ahu Aysal, uzaya seyahat etmek için bir şirketle anlaşmış ancak o firmanın Elon Musk'a satılması üzerine hem parasından hem de hayallerinden olmuştu. Elon Musk'a dava açtığını belirten Ahu Aysal, "Elon Musk'ın firmasıyla mahkemeliğim, 100 bin dolarım gitti. Paramla rezil oldum. Ya paramı verecekler ya da beni uzaya gönderecekler. Benim gönlüm tabii uzaya gitmekten yana" dedi.