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Haberler Galeri Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!
Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 14:46

Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile paylaştığı karelerle hem duygulandı hem takipçilerini duygulandırdı. 2017 yılında Roma'da nikah masasına oturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı aynı yere bu defa kızları Mihran Ela ile gitti. "2 yıldır soruyordu, "ben niye düğünde yoktum?" diye. "Beni oraya götürün" dedi ısrarla..." diyen Şükran Ovalı nikah fotoğraflarında yer alan 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızı Mihran Ela ile poz verdi. İşte Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile Roma pozları...

Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile oyuncu Şükran Ovalı 5 yaşındaki kızları Mihran Ela ile duygusal bir ziyarette bulundu.

Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile paylaştığı karelerle hem duygulandı hem takipçilerini duygulandırdı.

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Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

2017 yılında Roma'da nikah masasına oturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı aynı yere bu defa kızları Mihran Ela ile gitti.

Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

"2 yıldır soruyordu, "ben niye düğünde yoktum?" diye. "Beni oraya götürün" dedi ısrarla..." diyen Şükran Ovalı nikah fotoğraflarında yer alan 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızı Mihran Ela ile poz verdi.

Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

İşte Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile Roma pozları...

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