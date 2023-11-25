Giriş Tarihi: 25.11.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2023 14:46

Şükran Ovalı gözyaşlarını tutamadı! Evlendikleri 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızları Mihran Ela ile poz verdiler!

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ve minik kızları Mihran Ela ile paylaştığı karelerle hem duygulandı hem takipçilerini duygulandırdı. 2017 yılında Roma'da nikah masasına oturan Caner Erkin ile Şükran Ovalı aynı yere bu defa kızları Mihran Ela ile gitti. "2 yıldır soruyordu, "ben niye düğünde yoktum?" diye. "Beni oraya götürün" dedi ısrarla..." diyen Şükran Ovalı nikah fotoğraflarında yer alan 2000 yıllık tarihi binada bu defa kızı Mihran Ela ile poz verdi. İşte Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin ve kızı Mihran Ela ile Roma pozları...