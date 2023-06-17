Giriş Tarihi: 17.06.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 15:56

Şükran Ovalı pembe mayosu ile sezonu açtı fit vücuduyla nefes kesti! Şükran Ovalı'dan eşi Caner Erkin ve minik kızı ile tatil pozları...

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve son olarak Yargı dizisinde Savcı Derya karakterine hayat veren Şükran Ovalı şimdilerde tatilin keyfini sürüyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Şükran Ovalı, dizisinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Eşi ve kızı Mihran Ela ile güneşin ve denizin keyfini çıkaran Şükran Ovalı'dan son olarak mayolu pozlar geldi. Şükran Ovalı'nın fit haline övgüler yağdı. İşte Şükran Ovalı'nın pembe mayolu halleri ile tatil pozları...