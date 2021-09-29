Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya’dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

Manken ve sunucu Deniz Akkaya ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci arasında sular bir türlü durulmuyor. Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Selin Ciğerci'yi hırsızlıkla suçlamış ve arkadaşının çantasından para çaldığı ve Demet Akalın'ın değerli eşyalarını aldığını iddia etmişti. Şimdi ise, Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak bir iddia daha geldi. Deniz Akkaya'nın bu iddiaları karşısında Selin Ciğerci, hala sessizliğini koruyor.