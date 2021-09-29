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Haberler Galeri Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!
Giriş Tarihi: 29.09.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021 12:29

Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya'dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

Manken ve sunucu Deniz Akkaya ile sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci arasında sular bir türlü durulmuyor. Deniz Akkaya'nın Selin Ciğerci hakkındaki iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Deniz Akkaya, geçtiğimiz günlerde eşinden boşanan Selin Ciğerci'yi hırsızlıkla suçlamış ve arkadaşının çantasından para çaldığı ve Demet Akalın'ın değerli eşyalarını aldığını iddia etmişti. Şimdi ise, Deniz Akkaya'dan çok konuşulacak bir iddia daha geldi. Deniz Akkaya'nın bu iddiaları karşısında Selin Ciğerci, hala sessizliğini koruyor.

Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya’dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Selin ciğerci, geçtiğimiz hafta anlaşmaları olarak eşi Gökhan Çıra, ile yollarını ayırmıştı. Selin Ciğerci, şu sıralar ise hakkında çıkan skandal iddialar ile sosyal medyanın gündeminde.

Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya’dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

Bir televizyon programında magazin sunuculuğu yapan Deniz Akkaya, çalıştığı kurumdan izin alarak Selin Ciğerci, bir televizyon kanalında yakında yayın yapan olan Selin Ciğerci'yi şikayet etmek için RTÜK Başkanıyla görüşmek için Ankara'ya gitti.

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Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya’dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

Bir moda programı sunacağı konuşulan Selin Ciğerci, şu sıralar deneme çekimleri yapıyor. Deniz Akkaya da, aldığı bu haber karşısında Selin Ciğerci'nin ekranlarda olmaması gerektiğini savundu.

Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya’dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

Deniz Akkaya, çocukların ekran karşısına olduğu saatlerde özel hayatı, FETÖ bağlantıları ve cinsel kimliği nedeniyle Ciğerci'nin ekranda olmaması gerektiğini savunuyor.

Sular bir türlü durulmuyor… Deniz Akkaya’dan Selin Ciğerci hakkında olay yaratacak iddialar!

DENİZ AKKAYA'DAN OLAY YARATACAK SELİN CİĞERCİ İDDİALARI!

Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: Değerli izleyicilerimiz günlerdir çabaladığımız konumuz yani gündüz kuşağında Türkiye'de özellikle ailelerin ve çocukların televizyon başında olduğu saatlerde erotik görüntüleri elden ele gezen ve cinsel kimliğini pazarlamak dışında bir vasfı olmayan, FETÖ terör örgütü ilişkileri bilinen bu şahsı Ankara'da gerekli mecralara şikayet etmek için bugün kanalımdan izin aldım. Yarın sizlerle birlikte olacağım. Yarın görüşmek üzere."

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