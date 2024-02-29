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Giriş Tarihi: 29.02.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 16:07

Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! 'Biz yandık siz yanmayın

Ünlü sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldığını duyurarak takipçilerini uyardı.

Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! ’Biz yandık siz yanmayın

'Kelime Oyunu' yarışması ile hafızalarımızda yer edinen sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını açıkladı.

Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! ’Biz yandık siz yanmayın

İnternet üzerinden alışveriş yapan ünlü isim, firmanın depo ve ofis adresine girdiğinde dolandırıldığını anladı.

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Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! ’Biz yandık siz yanmayın

Durum üzerine Varol, takipçilerine de seslenerek uyarıda bulundu.

Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! ’Biz yandık siz yanmayın

"Biz yandık siz yanmayın" diyen Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı şöyle anlattı:

Sunucu Ali İhsan Varol dolandırıldı! ’Biz yandık siz yanmayın

"Dolandırıldık… https://arcelikavm.com dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM' nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…"

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