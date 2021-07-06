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Haberler Galeri Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...
Giriş Tarihi: 06.07.2021 14:13 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 14:15

Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...

Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Ajda Pekkan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ajda Pekkan, pandemi sonrası açılışı Bodrum'da yapldı. Yalıkavak Marina'daki Günay'da sevenlerinin karşısına zebra desenli ve siyah kuşaklı bir elbise ile çıkan Süperstar, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söylemeyi özlemişim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi. Süperstar'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan Photoshop ile sosyal medyanın diline düştü. 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca "25 yaşına geri dönmüş" yorumları yapıldı...

Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...

Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor.

Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...

75 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Ajda Pekkan, her hareketiyle dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...

Ajda Pekkan, pandemi sonrası açılışı Bodrum'da yapldı.

Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...

Yalıkavak Marina'daki Günay'da sevenlerinin karşısına zebra desenli ve siyah kuşaklı bir elbise ile çıkan Süperstar, "Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz, sizlerle buluşup birlikte şarkılar söylemeyi özlemişim. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum" dedi.

Süperstar Ajda Pekkan sosyal medyanın diline fena düştü! 75 yaşındaki Ajda Pekkan Photoshop'u abartınca olanlar oldu...

Süperstar'ın basına servis edilen fotoğrafında yüzüne yapılan Photoshop ile sosyal medyanın diline düştü.

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