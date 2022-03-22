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Haberler Galeri Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:10

Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 76 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Ajda Pekkan, her hareketiyle dikkat çekiyor. Geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Ajda Pekkan, ultra lüks villasıyla alakalı radikal bir karar aldı. Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor. Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villasını satışa çıkardı. Ajda Pekkan'ın villasına istediği ücret dudak uçuklattı.

Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villasını satışa çıkardı.

Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Sarıyer'de bulunan ultra lüks villasını 2020 yılında satışa çıkaran Ajda Pekkan önce 40 milyon TL istemiş ardından satış olmayınca 25 milyon TL'ye kadar indirmiş ama bir türlü villayı satamamıştı.

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Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Ev fiyatlarının artması yüzünden satıştan vazgeçen Süperstar, daha sonra ultra lüks villasını yeniden satışa çıkardı.

Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Karantina dönemini evinde geçiren Ajda Pekkan yeni alacağı evinin fiyatı artınca yeniden harekete geçti.

Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Takvim'in iddiasına göre; Pekkan'ın 1100 metrekarelik bir alan üzerine inşa edilen ultra lüks villasında yok yok...

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