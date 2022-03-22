Giriş Tarihi: 22.03.2022 10:09 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 10:10

Süperstar’dan milyonluk karar! Ajda Pekkan’ın ultra lüks villasına istediği ücret dudak uçuklattı!

Süperstar Ajda Pekkan, Türk pop müziğinin usta isimleri arasında yer alıyor. 76 yaşında olmasına rağmen genç kızlara taş çıkaran bir enerjiye ve fiziğe sahip olan Ajda Pekkan, her hareketiyle dikkat çekiyor. Geçirdiği estetik operasyonların yanı sıra fotoğraflarına uyguladığı filtrelerle sık sık gündeme gelen Ajda Pekkan, ultra lüks villasıyla alakalı radikal bir karar aldı. Ajda Pekkan, yaptığı yatırımlarla zaman zaman adından söz ettiriyor. Ajda Pekkan 2015 yılında 10 milyon TL'ye aldığı villasını satışa çıkardı. Ajda Pekkan'ın villasına istediği ücret dudak uçuklattı.