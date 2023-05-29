Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...
Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:32

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

Dillere dolanan şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Buray, diğer yandan özel hayatıyla da gündeme geliyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ayşe Özyılmazel ile birlikteliğiyle adından söz ettirmişti. Bu ilişkisi sessiz sedasız sona eren şarkıcı Buray'ın, şimdilerde gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdığı iddia edildi. Dizi çekimleriyle Ezgi Şenler'den uzak kalan Buray'ın, sevgilisinin hasretine dayanamayınca ise soluğu bakın nerede aldığı öğrenildi...

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

Pop dünyasının son dönemde parlayan yıldızları arasında yer alan şarkıcı Buray, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

38 yaşındaki Buray'ın, geçtiğimiz yıl kendisinden 4 yaş büyük meslektaşı Ayşe Özyılmazel'le yakınlaştığı ileri sürülmüştü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

O dönem özel hayatlarını gizli tutmaya çalıştıkları öğrenilen ikiliden aşk paylaşımı gelmişti.

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

Popçu Buray, sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile bir düğüne katılmıştı.

Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

Instagram hesabından Özyılmazel'in kendisine sarıldığı bu fotoğrafı yayınlayan Buray, ilişkisini ilan etmişti.

SON DAKİKA