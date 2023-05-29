Sürpriz aşk ortaya çıktı! Şarkıcı Buray gönlünü oyuncu Ezgi Şenler’e kaptırdı! Sevgilisinin hasretine dayanamayınca...

Giriş Tarihi: 29.05.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 10:32

Dillere dolanan şarkılarıyla Türk pop müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Buray, diğer yandan özel hayatıyla da gündeme geliyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden şarkıcı, geçtiğimiz yıl Ayşe Özyılmazel ile birlikteliğiyle adından söz ettirmişti. Bu ilişkisi sessiz sedasız sona eren şarkıcı Buray'ın, şimdilerde gönlünü güzel oyuncu Ezgi Şenler'e kaptırdığı iddia edildi. Dizi çekimleriyle Ezgi Şenler'den uzak kalan Buray'ın, sevgilisinin hasretine dayanamayınca ise soluğu bakın nerede aldığı öğrenildi...