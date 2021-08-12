Survivor 2020’de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

2011 yılında düzenlenen Best Of Model yarışmasında birinci seçilen Tuğba Melis Türk, Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Birçok dizide oynayan, 2011'de 'Kolpaçino: Bomba' filminde rol alarak sinema dünyasına da adım atan Tuğba Melis Türk, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tuğba Melis Türk, Türkbükü Ganj'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptıktan sonra gazeteciler ile bir araya gelen Türk, "Arkadaşlar sakın yanlış bir şey yazmayın, yanımdaki erkek kardeşim ve arkadaşlarım. Onlarla tatile geldik" dedi. Tuğba Melis, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımı adına mücadele etmişti.