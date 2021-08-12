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Haberler Galeri Survivor 2020'de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!
Giriş Tarihi: 12.08.2021 11:34 Güncelleme Tarihi: 12.08.2021 11:51

Survivor 2020'de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

2011 yılında düzenlenen Best Of Model yarışmasında birinci seçilen Tuğba Melis Türk, Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi. Birçok dizide oynayan, 2011'de 'Kolpaçino: Bomba' filminde rol alarak sinema dünyasına da adım atan Tuğba Melis Türk, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Tuğba Melis Türk, Türkbükü Ganj'da görüntülendi. Arkadaşlarıyla deniz keyfi yaptıktan sonra gazeteciler ile bir araya gelen Türk, "Arkadaşlar sakın yanlış bir şey yazmayın, yanımdaki erkek kardeşim ve arkadaşlarım. Onlarla tatile geldik" dedi. Tuğba Melis, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor 2020 yarışmasında ünlüler takımı adına mücadele etmişti.

Survivor 2020’de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

2011 yılında düzenlenen Best Of Model yarışmasında birinci seçilen Tuğba Melis Türk, bir ay sonra yeniden Bodrum Türkbükü'nde görüntülendi.

Survivor 2020’de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Birçok dizide oynayan, 2011'de 'Kolpaçino: Bomba' filminde rol alarak sinema dünyasına da adım atan Tuğba Melis Türk, geçtiğimiz ay Bodrum'da görüntülenmişti. Oyuncu, tatiline kaldığı yerden devam ediyor.

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Survivor 2020’de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Türkbükü'nde bir beach'te denize girerken objektiflere yansıyan Tuğba Melis Türk, düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Survivor 2020’de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

Arkadaşlarıyla deniz keyfi yapan 30 yaşındaki oyuncunun neşesinin bir hayli yerinde olduğu gözlendi. Türk, denizden çıktıktan sonra gazetecilerin yanına gitti.

Survivor 2020’de yarışan Tuğba Melis Türk fiziği ile büyüledi! Sosyal medyada gündem oldu!

"YANIMDAKİ ERKEK KARDEŞİM"

Tuğba Melis Türk, basın mensuplarına, "Arkadaşlar sakın yanlış bir şey yazmayın. Yanımdaki erkek kardeşim ve arkadaşlarım, onlarla tatile geldik" açıklamasını yaptı.

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