Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Cemal Can Canseven sakallarını kesti. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan şampiyon, hayranlarını ikiye böldü. Survivor şampiyonu Cemal Can'ın paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon beğeni aldı. Survivor şampiyonunun yeni halini takipçilerinin bir bölümü beğenmedi. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can, aylar sonra imaj değişikliğine gitti. Aylardır uzayan sakallarını kesen Canseven sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. Biraz konuşmamız gerekiyor" notunu düştü.