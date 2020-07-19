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2020'nin şampiyonu Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

2020'nin şampiyonu Canseven, hesabından yeni bir yaptı. sakallarını kesti. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan , hayranlarını ikiye böldü. Survivor şampiyonu Cemal Can'ın paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon aldı. Survivor şampiyonunun yeni halini takipçilerinin bir bölümü beğenmedi. 'nin şampiyonu Cemal Can, aylar sonra imaj değişikliğine gitti. Aylardır uzayan sakallarını kesen Canseven sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. Biraz konuşmamız gerekiyor" notunu düştü.

Giriş Tarihi: 19.07.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 14:40
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

2020'nin şampiyonu Canseven, hesabından yeni bir yaptı. sakallarını kesti. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan , hayranlarını ikiye böldü. Survivor şampiyonu Cemal Can'ın paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon aldı. Survivor şampiyonunun yeni halini takipçilerinin bir bölümü beğenmedi. 'nin şampiyonu Cemal Can, aylar sonra imaj değişikliğine gitti. Aylardır uzayan sakallarını kesen Canseven sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı. Cemal Can paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. Biraz konuşmamız gerekiyor" notunu düştü.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

2020'de olan ünlü fenomeni Canseven, aylardır uzayan sakallarını keserek yeni halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

"HEP HAYALİNİ KURDUĞUM AYNANIN KARŞISINDAYIM"

Son dönemde yaptığı açıklamalarla geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başaran 2020 yılının şampiyonu Canseven, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni imajını hayranlarının beğenisine sundu.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

paylaşımına, "Hep hayalini kurduğum aynanın karşısındayım. Merhaba ben. biraz konuşmamız gerekiyor." notunu düştü.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

YÜZ BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

şampiyonu 'ın söz konusu paylaşımı ise büyük ilgi gördü.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

Paylaşıma 1 milyonun üzerinde ve binlerce yorum geldi.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı! Yeni imajı olay oldu!

şampiyonu 'ın paylaşımı yaklaşık 1.5 milyon aldı. Cemal Can'ın yeni imajı hayranlarını ikiye böldü. Survivor şampiyonunun yeni halini takipçilerinin bir bölümü beğenmedi.

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