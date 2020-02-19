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  • Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

2020'nin yıldız ismi yarışmaya veda etti! Peki bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

2020'de ilk hafta eleme konseyi büyük sürprizlere sahne oldu. Yıllar önce yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan , diz sakatlığı sebebiyle henüz ilk haftadan yarışmaya veda etti. 'nin ilk eleme konseyi, yaşanan gelişmelerle izleyicileri adeta şoke etti. Survivor'ın bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından, ünlü oyuncu diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya ilk haftadan veda etti. Uğur Pektaş, yıllar önce yayınlanan ilk Survivor yarışmasının şampiyonluğuna ulaştı. Pektaş, bu sezon da yarışmaya iddialı bir giriş yaptı ancak diz sakatlığı yüzünden yarışmaya devam edemedi. Uğur Pektaş'ın Survivor 2020'ye veda etmesinin ardından yakışıklı oyuncunun tekrar oyunculuğa dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. de internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte 'in eşi ile ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 09:57 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 10:05
Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

programı ile ünlü olan yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Daha sonra çeşitli dizi projeleri ile oyunculuğa adım atan herkes tarafından tanınan bir isim haline geldi. Yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş dizisinde Murat karakteri ile gönülleri fethetmiş partneri ile olan dizi aşkı gerçeğe dönüşmüştü. Uğur Pektaş 2008 yılında ünlü oyuncu ile hayatını birleştirmişti. Uğur Pektaş ve Gamze Özçelik'in evliliklerinden bir de adını verdikleri bir oğulları oldu. Gamze özçelik ile Uğur Pektaş'ın diziden ayrılmalarından sonra hayatları bir anda değişti. Çift kendilerini maneviyata verdi. Değişimleri oldukça dikkat çeken Uğur Oektaş ve Gamze Özçelik çifti oğulları ile önceki hayatlarından çok farklı bir yaşam sürüyorlar. Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın yardım çalışmaları büyük takdir topluyor. 'de yer alan ve kısa sürede veda eden Uğur Pektaş oyunculuğa dönecek mi? sorusu sosyal medyada en çok merak edilenler arasında. de internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte ile ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz diğer ...

Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

MERYEM UZERLİ VE KIZI LARA

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Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?
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Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?
Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?
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