Survivor 2020'nin yıldız ismi Uğur Pektaş yarışmaya veda etti! Peki Uğur Pektaş bıraktığı oyunculuğa dönecek mi?

Survivor 2020'de ilk hafta eleme konseyi büyük sürprizlere sahne oldu. Yıllar önce yayınlanan Survivor'ın ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Uğur Pektaş, diz sakatlığı sebebiyle henüz ilk haftadan yarışmaya veda etti. Survivor 2020'nin ilk eleme konseyi, yaşanan gelişmelerle izleyicileri adeta şoke etti. Survivor'ın bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından, ünlü oyuncu Uğur Pektaş diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya ilk haftadan veda etti. Uğur Pektaş, yıllar önce yayınlanan ilk Survivor yarışmasının şampiyonluğuna ulaştı. Pektaş, bu sezon da yarışmaya iddialı bir giriş yaptı ancak diz sakatlığı yüzünden yarışmaya devam edemedi. Uğur Pektaş'ın Survivor 2020'ye veda etmesinin ardından yakışıklı oyuncunun tekrar oyunculuğa dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu. Uğur Pektaş'ın değişimi de internet kullanıcılarının dikkatini çekiyor. Uğur Pektaş'ın son halini gören hayranları, fotoğrafa sayısız yorum yaptı. İşte Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan Pektaş ile paylaşımları ve sizin için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları...