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Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan yeni bölümler ile sürüyor. Çeyrek finale az bir zaman kalırken her bölümde çeşitli yarışmacılar da ön plana çıkıyor. Bunlardan birisi de Ünlüler takımı yarışmacılarından Aşkım Burçe durumunda. Parkurda gösterdiği performansın yanı sıra kısa boyu ile dikkatleri üzerine çeken 'ın hayatı, programın yayınlandığı akşamlarda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bu noktada, '2020 kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve boyu kaç?' sorularının yanıtı merak ediliyor. Peki, Survivor Aşkım Burçe Tunay kimdir, boyu kaç, ne iş yapıyor ve nereli? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının biyografisi...

Giriş Tarihi: 28.04.2020 17:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 17:23
Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek finale çok az bir zaman kaldı. Yayınlanan yeni bölümlerde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birisi de Ünlüler takımında mücadele eden durumunda. Takımın önemli isimlerinden birisi olarak değerlendirilen Aşkım, oyunlarda gösterdiği performansın yanı sıra sempatik tavırları ve kısa boyu ile de dikkatlerden kaçmıyor. Bu doğrultuda, Survivor'ın yayınlandığı akşamlarda Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacısı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, ' kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği ne?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının biyografisi...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE KİMDİR VE BOYU KAÇ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;

Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

, 2006 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesi Yaz Spor Okulu'nda Hakan Akdoğan önderliğinde cimnastik sporuna başladı. Aynı üniversitenin Spor Kulübünde lisanslı sporculuğa 2007 yılında adım attı. Burada hem artistik hemde trampolin olarak sürdürdüren Aşkım Burçe Tunay, yarışmacı kimliğini, 2010 yılında İstanbul'a dönüşte trampoline karar vererek İst. Akademik Spor Kulübü'nde Cumhur Zorba hocamın nezaretinde devam etti.

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Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

İlk sportif başarısı 2012 I.Etap Kulüplerarası Yarışması'nda 6.'cılık elde ederek aldı. 19-25 Ocak 2013 yılında İzmir'de toplanan Trampolin Cimnastik Yıldız-Genç-Büyük Gelişim Kampı'na çağrılması, Milli Takım ile ilk "tanışmaması" oldu. Nisan 2013/İzmir'de 5.'cilik, Temmuz 2013/Samsun'da 4.'cülük ile 01-07 Eylül 2013/Samsun Gelişim Kampı sonrası 12-13 Ekim 2013/Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda aldığım ilk Türkiye Şampiyonluğu ile Milli Takıma çağrılarak, 14-18 Kasım 2013'de Bulgaristan/Sofya'da Dünya Yaş Grupları Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etme hakkını elde ettim. İlk millilik heyecanı ile serimi tam bitiremediğinden dolayı ancak dünya 65.'cisi olarak ilk milli heyecanı yaşadı.

Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

Türkiye dahilindeki yarışmalardaki başarılarına Nisan 2016'da İspanya/Valladolid'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak devam etti. 2016'da Brescia/İtalya'da Final yaparak 6.'cılık ve Santerem/Portekiz'de yine Final yaparak 4.'cü olarak en iyi derece yaptı.

Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

I. Okullararası Trampolin Tr. Şampiyonası'nda okulum Maltepe Anadolu Lisesi'ni temsil ederek daha önce İstanbul 1.'cisi olarak katıldığı şampiyonadan okuluma Türkiye 3.'lüğünü kazandırdı. şu an antrenörü Murat Ocaktan ile sporculuk yolumda ilerlemeye çalışıyor

Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

AŞKIM BURÇE TUNAY'IN BOYU KAÇ?

Survivor yarışması gönüllüler takımı yarışmacısı yarışmada kısa boyuyla dikkatleri çekiyor.

Aşkım Burçe Tunay 162 cm boyunda.

Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı
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