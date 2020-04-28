Survivor Aşkım Burçe kimdir, boyu kaç ve aslen nereli? Survivor 2020 Aşkım Burçe Tunay kaç yaşında, mesleği ne? İşte hayatı

Survivor 2020 Ünlüler ve Gönüllüler'de çeyrek finale çok az bir zaman kaldı. Yayınlanan yeni bölümlerde de çeşitli yarışmacılar ön plana çıkıyor. Bu isimlerden birisi de Ünlüler takımında mücadele eden Aşkım Burçe Tunay durumunda. Takımın önemli isimlerinden birisi olarak değerlendirilen Aşkım, oyunlarda gösterdiği performansın yanı sıra sempatik tavırları ve kısa boyu ile de dikkatlerden kaçmıyor. Bu doğrultuda, Survivor'ın yayınlandığı akşamlarda Aşkım Burçe Tunay'ın hayatı oldukça merak ediliyor. Ünlüler takımı yarışmacısı hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar da, 'Survivor Aşkım kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve mesleği ne?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 2020 Survivor Aşkım Burçe kimdir, kaç yaşında, boyu kaç ve aslen nereli? İşte, Ünlüler takımı yarışmacısının biyografisi...

SURVİVOR AŞKIM BURÇE KİMDİR VE BOYU KAÇ?

2000 doğumlu Tunay, İstanbul Akademik Cimnastik Spor Kulübü'nun sporcusudur ve 12-13 Ekim 2013 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda I. Seri ve II. Seri'deki başarısı ile Türkiye Şampiyonu olmuştur.

İşte, Ünlüler takımı Aşkım Burçe Tunay'ın kısa biyografisi;