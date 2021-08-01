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Haberler Galeri Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?
Giriş Tarihi: 01.08.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 15:04

Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde çene estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerle konuşulmuş değişimiyle gündem olmuştu. Survivor Aycan Yanaç'ın son hali dudak uçuklatmıştı. Aycan Yanaç son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisinin omzunda pozunu paylaşan Aycan Yanaç sevgilisinin yüzünü ise paylaşmadı. Survivor Aycan'ın bu paylaşımı sonrası takipçileri 'Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? merak etti. İşte Survivor Aycan Yanaç'ın merak uyandıran paylaşımı ve kısa süre içinde uğradığı büyük değişim...

Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?

Survivor 2020 yarışmasına damga vuran isimlerden biri olan Aycan Yanaç, geçtiğimiz günlerde çene estetiği yaptırdığı yönündeki haberlerle konuşulmuş değişimiyle gündem olmuştu.

Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?

Survivor Aycan Yanaç'ın son hali dudak uçuklatmıştı.

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Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?

Aycan Yanaç son olarak yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sevgilisinin omzunda pozunu paylaşan Aycan Yanaç sevgilisinin yüzünü ise paylaşmadı.

Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?

Survivor Aycan'ın bu paylaşımı sonrası takipçileri 'Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim? merak etti.

Survivor Aycan Yanaç'tan merak uyandıran paylaşım! Değişimi ile dudak uçuklatan Survivor Aycan'ın yeni sevgilisi kim?

İşte Survivor Aycan Yanaç'ın merak uyandıran paylaşımı ve kısa süre içinde uğradığı büyük değişim...

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