Giriş Tarihi: 15.07.2021 10:14Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 10:14
Survivor Ayşe Yüksel "Tatil moduna geçildi" dedi mini şortuyla poz verdi! Survivor Ayşe'nin kalça dekolteli paylaşımı olay yarattı!
TV8 ekranlarının sevilen yarışmaları arasında yer alan "Survivor Türkiye", geçtiğimiz günlerde sona erdi. İsmail Balaban'ın şampiyonluğu göğüslemesinin ardından programın yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor. O isimlerin başında da Ayşe Yüksel geliyor. Survivor yarışmasını üçüncü olarak bitiren Ayşe Yüksel, yarışmadan döndükten sonra sosyal medyada geçirmediği günlerin acısını çıkarıyor. 310 bini aşkın bir takipçi kitlesine hitap eden Ayşe Yüksel'in, son olarak süper minisiyle verdiği poz olay yarattı. Fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel'in paylaşımları, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu! İşte Survivor Ayşe'nin dikkat çeken pozları...