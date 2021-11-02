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Haberler Galeri Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 11:26

Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını sildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bularak kıskançlık yaptığı iddia edildi.

Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

Katıldığı Survivor programıyla ismini duyuran İsmail Balaban gösterdiği başarılı performans sayesinde Survivor 2021 yarışmasını şampiyon olarak tamamlamıştı.

Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

İsmail Balaban, daha sonra bir diğer yarışmacı İlayda Şeker ile anılmıştı.

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Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

İsmail Balaban ve İlayda Şeker ikilisinin geçtiğimiz haftalarda el ele görüntüleri ortaya çıkmış aşk böylece resmiyet kazanmıştı.

Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

Şimdi ise İlayda Şeker cephesinden yeni bir hamle geldi.

Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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