Survivor İsmail Balaban yeni aşkı İlayda Şeker’e rest çekti! Ne var ne yok sildi!

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın, yarışmadaki takım arkadaşı İlayda Şeker ile aşk yaşaması, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Cesur pozlarıyla çok konuşulan İlayda Şeker, İsmail Balaban ile aşkını ilan ettikten sonra, iddialı paylaşımlarını sildi. Magazin kulislerinde konuşulan iddialara göre İlayda Şeker'in iddialı pozlarını silmesinin nedeni olarak İsmail Balaban gösteriliyor. İlayda Şeker ile aşk yaşayan İsmail Balaban'ın sevgilisinin profilinde yer alan görüntüleri fazla cesur bularak kıskançlık yaptığı iddia edildi.