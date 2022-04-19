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Haberler Galeri Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı'dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 09:40

Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı'dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!

Magazin gündemi bugün, bir şiddet iddiası ile çalkalandı. Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın arası ayrılık sonrası bir kez daha gerildi. Her şey Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı. O anları gören Survivor Nisa Bölükbaşı, adeta çılgına döndü. Nisa, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna yanıt veren Survivor Nisa'nın sözleri sonrası sosyal medya eski aşıkların yüzleşmesini konuştu. İşte sosyal medyada ses getiren tartışmanın ayrıntıları...

Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı’dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!

Survivor 2020'de mücadele eden ve yarışma bittikten sonra 6 ay aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, şimdilerde All Star 2022'de karşı takımlarda mücadele ediyor.

Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı’dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!

Magazin gündemi bugün, bir şiddet iddiası ile çalkalandı. Survivor All Star'ın son bölümündeki ada konseyine Nisa Bölükbaşı'nın eski sevgilisi Barış Murat Yağcı ile ilgili 'şiddet' iddiası damga vurdu.

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Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı’dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!

Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın arası ayrılık sonrası bir kez daha gerildi.

Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı’dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!

Her şey Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı.

Survivor Nisa Bölükbaşı’ndan olay sözler! Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı’dan dayak yedi mi? Konseyde ipler gerildi!

O anları gören Survivor Nisa Bölükbaşı, adeta çılgına döndü. Nisa, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

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