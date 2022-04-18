Giriş Tarihi: 18.04.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 12:02

Survivor Nisa eski aşkı Barış Murat Yağcı'dan dayak mı yedi? Survivor Nisa Bölükbaşı'ndan olay sözler! Konseyde ipler gerildi!

Magazin gündemi bugün, bir şiddet iddiası ile çalkalandı. Bir dönem yaşadıkları aşk ile çok konuşulan Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı'nın arası ayrılık sonrası bir kez daha gerildi. Her şey Barış Murat Yağcı'nın, kaybedilen yarış sonrası Yağmur ve Sude'yi teselli etmesiyle başladı. O anları gören Survivor Nisa Bölükbaşı, adeta çılgına döndü. Nisa, "Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" ifadelerini kullandı. Acun Ilıcalı, 'Barış seni dövdü mü?' sorusuna yanıt veren Survivor Nisa'nın sözleri sonrası sosyal medya eski aşıkların yüzleşmesini konuştu. İşte sosyal medyada ses getiren tartışmanın ayrıntıları...