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Haberler Galeri Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'den ilk paylaşım! "Bu utanç en büyük cezam"
Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:01 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 12:29

Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'den ilk paylaşım! "Bu utanç en büyük cezam"

Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor. Survivor'da son olarak Pınar-Seda-Sema kavgası gündem oldu. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil olmuştu. Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında tamamen koptu. İkili temaslı kavga edince Acun Ilıcalı Sema Aydemir'i diskalifiye etti. Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'den ilk paylaşım geldi. 38 yaşındaki Aydemir, "Bu utanç en büyük cezam" dedi.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’den ilk paylaşım! Bu utanç en büyük cezam

Survivor'a üç kez katılarak adından söz ettiren ve zaman zaman da polemiklere konu olan Sema Aydemir'in Pınar ile kavgası sosyal medyada gündem oldu.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’den ilk paylaşım! Bu utanç en büyük cezam

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun düşmüyor.

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Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’den ilk paylaşım! Bu utanç en büyük cezam

"LOHUSA YATAĞINDAN ÇIKMIŞSIN"

Dokunulmazlık oyununda seçme yapıldığı esnada yarışmaya sonradan dahil olan Sema'ya tepki gösteren Pınar, "Teyze, kafana bir tane şuraya fiyonk bağlayalım, lohusa yatağından çıkmış gelmişsin" dedi. Pınar'ın sözlerine "Sana ne Pınar, beni bilen biliyor" cevabını veren Sema Pınar'ın üzerine yürüdü. İkili arasındaki tartışma uzayınca Sema sinirden ağladı.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’den ilk paylaşım! Bu utanç en büyük cezam

İkizi Sema'nın ağladığını gören Mavi takım yarışmacısı Seda da kavgaya dahil oldu. İkizine bağıran Pınar'a bağırarak üstüne koşan Seda'yı yarışmacılar tutmakta zorlandı. Sercan'ın müdahalesiyle uzaklaştırılan Seda "Kardeşimle böyle konuşamaz" diye bağırdı.

Survivor’dan diskalifiye olan Sema Aydemir’den ilk paylaşım! Bu utanç en büyük cezam

İkizinin yanına giden Seda, Pınar için "Ben ona göstereceğim. Bakalım nasıl yarışmacıymış çıksın benim karşıma göstersin. O senin 20 günde roket gibi olacağını bildiği için seçme yapmanı istemiyor. Ben ona dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim" ifadelerini kullanmıştı.

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