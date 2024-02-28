Giriş Tarihi: 28.02.2024 12:01
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
12:29
Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'den ilk paylaşım! "Bu utanç en büyük cezam"
Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor. Survivor'da son olarak Pınar-Seda-Sema kavgası gündem oldu. Pınar, yarışmaya yeni dahil olan Sema'ya "Lohusa" benzetmesi yapınca ikizi Seda da öfkeden deliye dönerek kavgaya dahil olmuştu. Tansiyonun düşmediği Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında tamamen koptu. İkili temaslı kavga edince Acun Ilıcalı Sema Aydemir'i diskalifiye etti. Survivor'dan diskalifiye olan Sema Aydemir'den ilk paylaşım geldi. 38 yaşındaki Aydemir, "Bu utanç en büyük cezam" dedi.