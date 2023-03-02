Giriş Tarihi: 02.03.2023 15:53 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 16:06

Taha Duymaz'ın hesabından yapılan paylaşımlara tepki yağdı! "Taha'nın kemikleri sızlıyordur şimdi"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, Asrın felaketi ile sarsılan illerden olan Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu. Tüm bu yaşananlardan sonra Taha Duymaz'ın Youtube hesabından bir paylaşım yapıldı. Genç fenomenin videolarının paylaşıldığı görüntülere ise büyük tepki yağdı.