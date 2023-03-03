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Haberler Galeri Taha Duymaz'ın takipçileri büyük tepki gösterdi! "Şimdi Taha'nın kemikleri sızlıyordur"
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:21

Taha Duymaz'ın takipçileri büyük tepki gösterdi! "Şimdi Taha'nın kemikleri sızlıyordur"

Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomen Taha Duymaz, Asrın felaketi ile sarsılan illerden olan Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu. Tüm bu yaşananlardan sonra Taha Duymaz'ın Youtube hesabından bir paylaşım yapıldı. Genç fenomenin videolarının paylaşıldığı görüntülere ise büyük tepki yağdı.

Taha Duymaz’ın takipçileri büyük tepki gösterdi! Şimdi Taha’nın kemikleri sızlıyordur

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ile kardeşi, eniştesi, kuzeni ve halası enkaz altında kalmıştı. Çektiği yemek videoları ile ünlenen genç fenomenden acı haber gelmişti.

Taha Duymaz’ın takipçileri büyük tepki gösterdi! Şimdi Taha’nın kemikleri sızlıyordur

Depremin 12. gününde Taha Duymaz'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. 19 yaşındaki fenomenin ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğmuştu.

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Taha Duymaz’ın takipçileri büyük tepki gösterdi! Şimdi Taha’nın kemikleri sızlıyordur

Taha Duymaz'ın enkaz altında kaldığı haberini ilk aldığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber eden Dilan Polat, fenomenin ailesini ise umursamazlıkla suçlamıştı. Ablasının 5 gün sonra gittiği enkaz başından paylaşımlar yapması ve Taha Duymaz'ın sosyal medya hesaplarında düzenlemelerde bulunması tepkilerin odağı olmuştu.

Taha Duymaz’ın takipçileri büyük tepki gösterdi! Şimdi Taha’nın kemikleri sızlıyordur

Fenomenler CZN Burak, Pau ve Dilan Polat'ın yakından takip ettiği olay sonrası Taha Duymaz'ın Youtube hesabından yeni bir paylaşım yapıldı.

Taha Duymaz’ın takipçileri büyük tepki gösterdi! Şimdi Taha’nın kemikleri sızlıyordur

Taha Duymaz'ın görüntülerinin derlendiği videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları büyük tepki gösterdi.

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