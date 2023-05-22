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Haberler Galeri Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş'in Banu'su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!
Giriş Tarihi: 22.05.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 15:43

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş'in Banu'su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdilerde zenginlik ve lüks içinde bir hayat yaşıyor... Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

90'lı yılların kült gençlik dizisi Çılgın Bediş'teki saf Banu karakterini Sonay Aydın canlandırıyordu. Artık İngiltere'de yaşayan Sonay Aydın son haliyle beğeni topluyor.

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

1996-2001 yıllarında reyting rekorları kıran 'Çılgın Bediş'in 'Banu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti.

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Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Sadece fiziği değil, hayatı da bir anda değişen Sonay Aydın son halleriyle dikkat çekti.

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Saç rengini değiştiren ve burun ameliyatı olan Aydın sık sık Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiriyor.

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş’in Banu’su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Sonay Aydın bir takipçisine verdiği yanıtta "İnşallah birkaç yıla Türkiye'deyim yeniden sektöre dönmek istiyorum" demişti.

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