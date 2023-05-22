Giriş Tarihi: 22.05.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 15:43

Tam bir estetik harikası oldu! Çılgın Bediş'in Banu'su yaşadığı lüks hayatla dikkat çekiyor! Sonay Aydın artık bambaşka biri!

Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası bambaşka birine dönüşen Çılgın Bediş'in Banu'su son hali ile herkesi şaşırtıyor. Bir dönemin unutulmaz dizilerinden olan Çılgın Bediş'te Yonca Evcimik'in canlandırdığı Bediş karakterinin yakın arkadaşlarından Banu olarak hafızalara kazınan Sonay Aydın şimdilerde zenginlik ve lüks içinde bir hayat yaşıyor... Yayınlandığı dönem ilgi ile izlenen Çılgın Bediş dizisi oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyordu. Çılgın Bediş'in Bunu'su Sonay Aydın dizi bittikten sonra İngiltere'ye yerleşti. İşte merak edenler için Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay Aydın'ın değişimi…