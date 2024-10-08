Giriş Tarihi: 08.10.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
22:34
Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…
Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Tanyeli, bugün hastaneye ziyarete gelen şarkıcı Zara'ya teşekkür etti. Tanyeli, Zara'yı da etiketleyerek duygusal bir paylaşımda bulundu. Sanatçı, Zara'yla paylaşımının altına, "onun denizi çok engin, ruhu çok derin, dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi…" diyerek duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. İşte Tanyeli'nin o dikkat çeken paylaşımı!