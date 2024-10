Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Tanyeli paylaşımında, "Can Zaram bugün ziyaretime geldi, gül yüzünü gördüm ne mutlu oldum ifade edemem, düşünün ki ağrıdan kıvranıyorum onu görünce ağrım sızım hafifledi, yüzüm gülümsedi. Son haftalarda hep hastaneler, ağrılarla mücadele ederken bir kez daha anladım ki bu süreçte, moral çok önemli, hatta en önemli şey , bu süreçte manevi olarak güç verdi bana , çünkü onun denizi çok engin ,ruhu çok derin ,dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi ,içini açan , milyon ışık saçan her sohbetinde bayılmışsa ruhun, aydınlatan bir ışık küresi. Doyamam onunla derin sohbetlere, bir ayna tutar benliğime, hatırlatır özü özüme. Ne kadar çok seviyorum seni Zaram hem de çok. Hastaneye kaçıncı gelişin ne kadar değerli benim için, nasıl mutlu oluyorum çocuklar gibi her seferinde. İyi ki varsın canım Zara'm"