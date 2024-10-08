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Haberler Galeri Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…
Giriş Tarihi: 08.10.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 22:34

Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, geçtiğimiz günlerde ameliyat oldu. Tanyeli, bugün hastaneye ziyarete gelen şarkıcı Zara'ya teşekkür etti. Tanyeli, Zara'yı da etiketleyerek duygusal bir paylaşımda bulundu. Sanatçı, Zara'yla paylaşımının altına, "onun denizi çok engin, ruhu çok derin, dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi…" diyerek duygu yüklü bir paylaşımda bulundu. İşte Tanyeli'nin o dikkat çeken paylaşımı!

Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Bir dönem Avustralya'ya taşınan Oryantal Tanyeli, fazla kilolarından kurtulmak için Türkiye'ye geldi ve mide operasyonu geçirdi. Ameliyattan sonra Tanyeli tesadüfen pankreas kanseri olduğunu öğrendi.

Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Hastalığının teşhisinin ardından tedavi sürecine başlayan Tanyeli, bir süredir bu hastalıkla mücadele ediyor.

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Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Sanat camiasından birçok ünlü isim Tanyeli'yi yalnız bırakmıyor. Bu ünlü isimlerden biri de ünlü şarkıcı Zara

Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Ünlü şarkıcı bugün Tanyeli'yi hastanede ziyaret etti. Tanyeli ise Zara'nın ziyareti sonrası ünlü şarkıcıya teşekkür ederek duygusal bir paylaşımda bulundu.

Tanyeli hastaneden paylaştı! Tanyeli’den şarkıcı Zara’ya: İnsan kılığında bir ışık küresi…

Tanyeli paylaşımında, "Can Zaram bugün ziyaretime geldi, gül yüzünü gördüm ne mutlu oldum ifade edemem, düşünün ki ağrıdan kıvranıyorum onu görünce ağrım sızım hafifledi, yüzüm gülümsedi. Son haftalarda hep hastaneler, ağrılarla mücadele ederken bir kez daha anladım ki bu süreçte, moral çok önemli, hatta en önemli şey , bu süreçte manevi olarak güç verdi bana , çünkü onun denizi çok engin ,ruhu çok derin ,dünyada sanki insan kılığında bir ışık küresi ,içini açan , milyon ışık saçan her sohbetinde bayılmışsa ruhun, aydınlatan bir ışık küresi. Doyamam onunla derin sohbetlere, bir ayna tutar benliğime, hatırlatır özü özüme. Ne kadar çok seviyorum seni Zaram hem de çok. Hastaneye kaçıncı gelişin ne kadar değerli benim için, nasıl mutlu oluyorum çocuklar gibi her seferinde. İyi ki varsın canım Zara'm"

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