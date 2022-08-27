Giriş Tarihi: 27.08.2022 06:36 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022 06:55

Tarihi ana tanıklık etmenin bedeli dudak uçuklattı! Ölümden dönen İbrahim Tatlıses kazanın ardından sahneye çıkmıştı!

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken bir kamyonet ile çarpışan İbrahim Tatlıses'in içerisinde bulunduğu minibüs, şarampole yuvarlanmıştı. İçinde sıkıştığı araçtan saatler süren çalışmayla çıkarılan Tatlıses, kaldırıldığı hastaneden sevenlerine "ben iyiyim" mesajı vermişti. Olayın ardından ise İmparator hastanede bir süre kaldıktan sonra akşam saatlerinde ayakları alçılı ve tekerlekli sandalye üzerinde sahneye çıktı. Tarihi ana tanıklık etmek isteyen hayranları, kesenin ağzını açtı. İbrahim Tatlıses'i en ön masadan izlemek isteyenlerin ödediği ücret adeta dudak uçuklattı.