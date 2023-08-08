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Haberler Galeri Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’
Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:49

Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıktı. 39 yaşındaki Aslı Enver geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeni anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabındn bebeğiyle yeni bir kare yayınladı.

Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

Taze anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabından bebeğiyle yeni bir kare yayınladı. İş insanı Berkin Gökbudak'la nikah masasına oturan Aslı Enver, 4 Temmuz'da ilk bebeğini dünyaya getirdi. Bir kızı olan Enver, bebeğine Elay adını verdi. Şimdilerde kızıyla ilgilenen Aslı Enver, eşiyle bebeğinin yeni fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Enver'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

Aslı Enver, 12 Kasım'da sürpriz bir kararla iş insan Berkin Gökbudak ile nikah masasına oturmuş, 4 Temmuz'da da kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

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Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

ANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

39 yaşındaki Aslı Enver geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

İLK KEZ KIZINI GÖSTERDİ

Kızlarına Elay ismi veren Aslı Enver, ilk kez kızının yüzünü gösterdi.

Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

"BENİM GÜZEL AİLEM"

Instagram hesabından kızını emzirdiği esnada eşiyle verdiği aile pozunu paylaşan oyuncu "Benim güzel ailem. 4 Temmuz 2023. Hayatımın en özel günü. Ziyarete gelen, arayan, mesaj gönderen herkese yürekten teşekkür ederim. Bol kahkahalı, huzurlu, mutlu büyütebilmek dileğiyle. Hoş geldin Eloşum" ifadelerini kullandı.

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