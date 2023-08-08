Giriş Tarihi: 08.08.2023 15:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 15:49

Taze anne Aslı Enver kızı Elay’ı paylaştı sosyal medya yıkıldı! ‘Saçlarım şekil önümden çekil’

"Hayat Bilgisi", "Kavak Yelleri", "Suskunlar" ve "İstanbullu Gelin" gibi dizilerle hafızalarda yer eden güzel oyuncu Aslı Enver, kasım ayında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Sessiz sedasız evlenen Aslı Enver'in bebek beklediği ortaya çıktı. 39 yaşındaki Aslı Enver geçtiğimiz günlerde ilk kez anne olmanın heyecanını yaşadı. Sosyal medyayı sık kullanan ünlü oyuncu, yeni paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeni anne olan ünlü oyuncu Aslı Enver, Instagram hesabındn bebeğiyle yeni bir kare yayınladı.