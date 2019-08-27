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  • Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın faydaları

özellikle hint yemeklerinde kullanılan bir baharattır. ​ olan zerdeçal sadece bir baharat değil aynı zamanda gerçek anlamda şifacıdır. Sağlığa olan faydaları yapılan birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Bazı araştırmalar zerdeçalın alzheimer hastalığına iyi geldiğini göstermiştir. Daha birçok alanda faydası bulunan zerdeçalın sağlığımıza olan yararları saymakla bitmiyor. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdaçalın faydaları...

Giriş Tarihi: 27.08.2019 10:03 Güncelleme Tarihi: 27.08.2019 10:04
Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

özellikle hint yemeklerinde kullanılan bir baharattır. olan zerdeçal sadece bir baharat değil aynı zamanda gerçek anlamda şifacıdır. Sağlığa olan faydaları yapılan birçok çalışmayla ortaya konmuştur. Bazı araştırmalar zerdeçalın alzheimer hastalığına iyi geldiğini göstermiştir. Daha birçok alanda faydası bulunan zerdeçalın sağlığımıza olan yararları saymakla bitmiyor. Peki zerdeçal vücudumuza ne gibi faydalar sağlıyor? Kalbimizi koruyan bir baharat olan zerdeçal aynı zamanda antioksidan özelliklere sahiptir. İşte zerdaçalın faydaları...

Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

1.Doğal bir antiseptik ve antibakteriyel üründür, bu nedenle kesik ve yanıkların dezenfekte edilmesinde yararlıdır.

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Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

2. Araştırmaya göre; karnabahar ile birleştirirseniz, prostat kanserini önleyebilir ve mevcut prostat kanserinin büyümesini durdurabilirsiniz.

Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

3. Fareler üzerinde yapılan deneyler sonucunda meme kanserinin akciğerlere yayılmasını önlediği ortaya konmuştur.

Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

4. tüketerek melanomu (agresif bir cilt kanseri türü) önleyebilirsiniz ve ayrıca mevcut melanom hücrelerinin kendilerini öldürmesini sağlar.

Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

5. Çocuklarda lösemi riskini azaltır.

Tek başına bir ecza deposuna bedel...Zerdeçalın mucizevi faydaları

6. Alzheimer'i önleyebilir ve beyinde amiloid plaklarının birikmesini kaldırarak alzheimer gelişimini durdurabilir.

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