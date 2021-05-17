Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu düzgün fiziği ile takipçilerinden her zaman tam not alıyor. Gizem Karaca katıldığı programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Gizem Karaca'dan yıllar sonra gelen itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. 2011 Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca Londra'daki Miss World'de ülkemizi temsil etmişti. Finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen Karaca "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi.