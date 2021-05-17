Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

YouTube'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan 2011 Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca Londra'daki Miss World'de ülkemizi temsil etmişti. Finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen Karaca "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. Mezdeke açıp oynadım" dedi. Dereceye giremeyen Karaca 'En iyi elbise taşıyan güzel' ödülünü almıştı. İşte kraliçenin yaptığı çarpıcı açıklamalardan satırbaşları...