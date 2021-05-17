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Haberler Galeri Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’
Giriş Tarihi: 17.05.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 10:16

Tescilli güzel yıllar sonra etti! ‘ açıp oynadım’

2011 yılında ikinci olan , oyunculuğuyla da hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu düzgün fiziği ile takipçilerinden her zaman tam not alıyor. Gizem Karaca katıldığı programda hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Gizem Karaca'dan yıllar sonra gelen itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. 2011 Türkiye 2. Güzeli Gizem Karaca 'daki 'de ülkemizi temsil etmişti. Finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen Karaca "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. açıp oynadım" dedi.

Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

'daki 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan 2011 Türkiye 2. Güzeli 'daki 'de ülkemizi temsil etmişti. Finalist kızların hepsinin yetenekli ve özel becerileri olduğunu söyleyen Karaca "Ben hazırlıksız gitmiştim. Yetenek kısmında dansı seçtim. açıp oynadım" dedi. Dereceye giremeyen Karaca 'En iyi elbise taşıyan güzel' ödülünü almıştı. İşte kraliçenin yaptığı çarpıcı açıklamalardan satırbaşları...

Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

Ben beş yaşındayken 'ye gidip yerleşmişiz. İlkokulu, ortaokulu orada okudum. Astronot olma hayalim vardı. Florida'daki tüm çocuklar bunu yaşıyor. Uzay kampına gidiyorduk çünkü.

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Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

Hiç estetiğim yok. Karşı değilim. O seni mutlu edecekse neden olmasın.

Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

Kendime 10 üzerinden 7 yazıyorum. 7 uğurlu sayım. Kararsız bir insanım. 3 puanı ondan kırdım.

Tescilli güzel Gizem Karaca yıllar sonra itiraf etti! ‘Mezdeke açıp oynadım’

Fake hesabım yok ama fotoğraf çekip paylaştığım bir fotoğrafçılık sayfam var. Kimse benim olduğunu bilmiyor.

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