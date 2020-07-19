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Haberler Galeri Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

’nın pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

tatiline çıktı. 2011 yılında güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğu ile de hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Tekne tatiline çıkan Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gizem Karaca tatil sezonunu açtı, paylaşımlarla yaza damga vurdu. Karaca, düzgün fiziğiyle göz doldurdu. Hayranlarının göz hapsinde olan Gizem'in her paylaşımına kısa sürede adeta yağıyor. İşte Gizem Karaca'nın büyüleyici paylaşımları…

Giriş Tarihi: 19.07.2020 12:29 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 12:32
Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

tatiline çıktı. 2011 yılında güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğu ile de hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Tekne tatiline çıkan Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gizem Karaca tatil sezonunu açtı, paylaşımlarla yaza damga vurdu. Karaca, düzgün fiziğiyle göz doldurdu. Hayranlarının göz hapsinde olan Gizem'in her paylaşımına kısa sürede adeta yağıyor. İşte Gizem Karaca'nın büyüleyici paylaşımları…

Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre; Genç oyuncu , Muğla'da tatil yapıyor. Karaca, önceki gün eşi Kemal Ekmekçi ile tekneyle açıldı. Bir ara denize giren Karaca'nın keyifli halleri objektife yansıdı.

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Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

Birçok ünlü gibi da tatilini de geçirenlerden. Yaptığı paylaşımlarla takipçilerini tatiline ortak eden güzel oyuncu Gizem Karaca sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

Doğal yaşama düşkünlüğü ile bilinen daha çok teknede tatilin nasıl olduğuna dair paylaşımlarda bulunuyor.

Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

tatilde güne erkenden merhaba dediğini "Sabah yüzünü denizde yıkamak… saat 07.30" notuyla gösterdi.

Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

'nın bikinili paylaşımlarına yağdı.

Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!
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