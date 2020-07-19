Tescilli güzel Gizem Karaca’nın cesur tekne pozu herkesin dilinde! Sosyal medyada gündem oldu!

Tescilli güzel Gizem Karaca tekne tatiline çıktı. 2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olan Gizem Karaca, oyunculuğu ile de hayranlarının büyük beğenisini alıyor. Tekne tatiline çıkan Gizem Karaca, paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Gizem Karaca tatil sezonunu açtı, cesur paylaşımlarla yaza damga vurdu. Karaca, düzgün fiziğiyle göz doldurdu. Hayranlarının göz hapsinde olan Gizem'in her paylaşımına kısa sürede adeta beğeni yağıyor. İşte Gizem Karaca'nın büyüleyici paylaşımları…