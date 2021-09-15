Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Bir dönem estetiksiz haliyle gündeme gelen bir süre önce de sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı olaylarla gündemi sallayan Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde 22 yaşına bastı. Yeni yaşını sosyal medya hesabından da kutlayan Şevval Şahin mavi gecelikli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.