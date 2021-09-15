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Haberler Galeri Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!
Giriş Tarihi: 15.09.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 12:14

Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Bir dönem estetiksiz haliyle gündeme gelen bir süre önce de sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı olaylarla gündemi sallayan Şevval Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin geçtiğimiz günlerde 22 yaşına bastı. Yeni yaşını sosyal medya hesabından da kutlayan Şevval Şahin mavi gecelikli pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Tescilli güzel geçtiğimiz yıl 21 yaşını kutlamak için parti vermişti. Koronavirüs pandemisinin zirve yaptığı dönemde verdiği parti yüzünden büyük tepki toplamıştı.

Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Bu yıl 22 yaşına basan güzel yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı mavi gecelikli pozlarıyla kutladı.

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Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Şevval Şahin pozlarını "İyi ki doğdum. Önümüzdeki hayatı yaşamak için çok heyecanlıyım. Seviyoruz bu hayatı!" açıklamasıyla paylaştı.

Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Şevval Şahin bir dargın bir barışık sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın verdiği tatlı tabağıyla da poz verdi.

Tescilli güzelden ‘’ iyi ki doğdum’’ pozları! Mavi Geceliği ile sosyal medyayı salladı!

Tescilli güzel'in doğum günü paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

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