Giriş Tarihi: 05.12.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 23:53

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Ne Gemiler Yaktım ekran yolculuğuna başladı. Başrollerini Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı yapım, her hafta Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin kadrosundaki bir oyuncu dikkat çekti. Teşkilat dizisinden ani bir kararla ayrılan o isim, yeni sezonda Ne Gemiler Yaktım dizisinde boy gösterecek. Ünlü oyuncu, iki güçlü kadının hikayesini ele alan dizide Yasemin karakterine hayat verecek. İşte, Teşkilat'tan sonra Ne Gemiler Yaktım kadrosuna dahil olan o isim…