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Haberler Galeri Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…
Giriş Tarihi: 05.12.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 23:53

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Ne Gemiler Yaktım ekran yolculuğuna başladı. Başrollerini Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in paylaştığı yapım, her hafta Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkacak. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizinin kadrosundaki bir oyuncu dikkat çekti. Teşkilat dizisinden ani bir kararla ayrılan o isim, yeni sezonda Ne Gemiler Yaktım dizisinde boy gösterecek. Ünlü oyuncu, iki güçlü kadının hikayesini ele alan dizide Yasemin karakterine hayat verecek. İşte, Teşkilat'tan sonra Ne Gemiler Yaktım kadrosuna dahil olan o isim…

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Show TV ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım, izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyordu.

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizi, 4 Aralık Pazartesi itibarıyla yayın hayatına merhaba dedi.

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Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Başrollerinde Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı yapım, kadınların ilişkilerine vurgu yapıyor.

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu Ay Yapım imzalı dizi, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelesini ekranlara taşıyor.

Teşkilat’tan ayrılır ayrılmaz yeni dizisini seçti! Ünlü oyuncu Ne Gemiler Yaktım ile ekranlara döndü! Yeni rolü çok konuşulur…

Ele aldığı konusuyla dikkat çeken dizinin kadrosuna flaş bir oyuncu katıldı. O isim, Teşkilat dizisinden ani bir kararla ayrılmıştı!

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