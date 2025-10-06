Giriş Tarihi: 06.10.2025 07:01
TikTok’un ‘kısıtlı mod’u bile kısıtlamıyor!
TikTok, özellikle Batı ülkelerinde veri güvenliği ve siyasi tartışmalar nedeniyle gündemden düşmezken, platformun çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri çok daha büyük bir tehdit oluşturuyor. Şirket, "kısıtlı mod" gibi güvenlik önlemleriyle genç kullanıcıları koruduğunu iddia etse de, İngiltere merkezli Global Witness'ın araştırması bu özelliğin dahi işe yaramadığını ortaya koydu. Rapora göre, 13 yaşındaki kullanıcılar kısıtlı mod açık olsa bile cinsel içeriklere yönlendiriliyor.