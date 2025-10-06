TikTok’un ‘kısıtlı mod’u bile kısıtlamıyor!

FRANSA'NIN GÜNDEMİ

Fransa'nın şu an bir numaralı gündemi 100 milyon Euro'nun (4,85 milyar TL) üzerinde varlığı olan bireylerden, normal gelir vergisine ek olarak en az yüzde 2 oranında vergi alınmasını önerisi.

Öneri yasallaşışa hem ultra zenginlerin daha az vergi ödüyor algısının ortadan kalkacağı hem de hükümetin bütçede kesintiye gitmeyeceği konuşuluyor.

Ultra zenginler ise bu duruma ateş püskürüyor. Peki, kaç kişi bu zenginler? Vergi sadece bin 800 kişiyi kapsayacak.

Türkiye'de 10 milyon doların üzerinde servete sahip olanların sayısı 6 bin 138 kişi.

100 milyon dolar ve üzerinde varlığı olan kişi sayısının ise 84 olduğu tahmin ediliyor.

Bazıları servet vergisinin alınmasının servet transferine neden olacağını söylüyor.

Bazıları ise 84 ultra zenginin Türkiye'den başka bir ülkede bu kadar çok kazanamayacağını, servet transferinin olmayacağını düşünüyor.

Çünkü ülkemizde en zengin yüzde 20'lik kesim, 2024 yılı verilerine göre toplam gelirin yüzde 48,1'ini alıyor.

Pandemi dönemi ve sonrasında yaşanan enerji krizi, yüksek enflasyon vs. zenginleri daha zengin yaptı.

Bu servetin en azından yüzde 2'si toplumun refahı için harcansa hem bütçe harcamalarında bir rahatlama olur hem de zenginler az vergi veriyor algısı değişebilir.