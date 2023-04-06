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Haberler Galeri "TOGG BİZE YETER" Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a övgüler yağdırdı!
Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:37 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023 06:39

"TOGG BİZE YETER" Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a övgüler yağdırdı!

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından da sevinçle karşılandı. TOGG'a övgüler yağdıran ünlü isimler yerli ve milli otomobilimize sahip olmak için sıraya girdiler. Sanatçı Sinan Akçıl, "Üç aracım var, hepsinden vazgeçip sadece TOGG kullanacağım" derken dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ise "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" dedi

TOGG BİZE YETER Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a övgüler yağdırdı!

Yerli ve milli otomobilimiz TOGG, sanat dünyasında da büyük heyecana neden oldu.

TOGG BİZE YETER Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a övgüler yağdırdı!

'KULLANMAYI ÇOK İSTERİM'

Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından da sevinçle karşılandı.

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TOGG BİZE YETER Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a övgüler yağdırdı!

Sinan Akçıl, "Çok istiyorum TOGG almayı. Başvurduk ama çıkmadı, sıradayız. Ben 3 araçtan vazgeçip, yerli ve milli TOGG'u kullanmayı tercih ettim" dedi.

TOGG BİZE YETER Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a övgüler yağdırdı!

Tamer Karadağlı "Ben de alıp keyifle kullanacağım, merakla bekliyorum"

TOGG BİZE YETER Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG’a övgüler yağdırdı!

Ragıp Savaş, "Almak için sabırsızlanıyorum, heyecanla bekliyorum"

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