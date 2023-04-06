Giriş Tarihi: 06.04.2023 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.04.2023
06:39
"TOGG BİZE YETER" Sanat camiasının TOGG heyecanı... Ünlü isimler yerli ve milli otomobilimiz TOGG'a övgüler yağdırdı!
Türkiye'nin yerli ve milli aracı TOGG sanat dünyasının ünlü isimleri tarafından da sevinçle karşılandı. TOGG'a övgüler yağdıran ünlü isimler yerli ve milli otomobilimize sahip olmak için sıraya girdiler. Sanatçı Sinan Akçıl, "Üç aracım var, hepsinden vazgeçip sadece TOGG kullanacağım" derken dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ise "Hamdolsun, gurur duyuyoruz" dedi