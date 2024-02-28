Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen’den hüzünlü paylaşım!

Nermin Bezmen "Hani el ele yaşlanacaktık" diyerek Tolga Savacı ile hayallerinden bahsetti... İşte Tolga Savacı'nın cenaze detayları ve Nermin Bezmen'in duygusal paylaşımı...

"SICAKLIĞIN HALA TENİMDE"

Tarifiz bir acı yaşayan Bezmen, sosyal medyada eşiyle kol kola bir fotoğrafına yer verdi ve şu notu düştü:

Canım sevdiceğim, hani bir şey anlatmıştın bana; gençliğinde Fenerbahçe burnunda yaşlı bir çift görmüştün el ele ve imrenmiştin. 'O günden beri böyle el ele yaşlanacağım bir kadın aradım, ta ki seni tanıyana kadar' demiştin bana. Hani onlar gibi yaşlanacaktık, el ele... Hani kıyılarda dolaşacaktık yürek yüreğe... Denizlere açılacaktık yelkenlilerle... Şimdi ben yalnız kaldım, sıcaklığın hala tenimde, gözlerinin yeşili benim mavilerimde, kıyılar yalnız, sen limandan ayrılan sessiz gemide. Güle güle dev yürekli sevgilim. Yolculuğun, biliyorum, cennete.