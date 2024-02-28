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Haberler Galeri Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen'den hüzünlü paylaşım!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:42

Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen'den hüzünlü paylaşım!

Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı GÜNAYDIN'a anlatmıştı. Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve burada hayatını kaybeden bir dönemin en yakışıklı oyuncularından Tolga Savacı'nın cenaze töreni hakkında da bilgi veren Nermin Bezmen son olarak sosyal medya paylaşımında bulunarak yine sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Nermin Bezmen "Hani el ele yaşlanacaktık" diyerek Tolga Savacı ile hayallerinden bahsetti... İşte Tolga Savacı'nın cenaze detayları ve Nermin Bezmen'in duygusal paylaşımı...

Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen’den hüzünlü paylaşım!

1980'lerde yakışıklı bir delikanlıyken Yeşilçam'a adım atan oyuncu Tolga Savacı'yı sinemadan sonra televizyon ekranlarından da hatırlayanımız çoktur. 2015 yılında yazar Nermin Bezmen ile hayatını birleştiren ve ABD'ye yerleşen Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen’den hüzünlü paylaşım!

Uzun yıllardır ABD'de yaşayan ve burada hayatını kaybeden bir dönemin en yakışıklı oyuncularından Tolga Savacı'nın cenaze töreni hakkında da bilgi veren Nermin Bezmen son olarak sosyal medya paylaşımında bulunarak yine sanatçının sevenlerini duygulandırdı.

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Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen’den hüzünlü paylaşım!

Nermin Bezmen "Hani el ele yaşlanacaktık" diyerek Tolga Savacı ile hayallerinden bahsetti... İşte Tolga Savacı'nın cenaze detayları ve Nermin Bezmen'in duygusal paylaşımı...

"SICAKLIĞIN HALA TENİMDE"

Tarifiz bir acı yaşayan Bezmen, sosyal medyada eşiyle kol kola bir fotoğrafına yer verdi ve şu notu düştü:

Canım sevdiceğim, hani bir şey anlatmıştın bana; gençliğinde Fenerbahçe burnunda yaşlı bir çift görmüştün el ele ve imrenmiştin. 'O günden beri böyle el ele yaşlanacağım bir kadın aradım, ta ki seni tanıyana kadar' demiştin bana. Hani onlar gibi yaşlanacaktık, el ele... Hani kıyılarda dolaşacaktık yürek yüreğe... Denizlere açılacaktık yelkenlilerle... Şimdi ben yalnız kaldım, sıcaklığın hala tenimde, gözlerinin yeşili benim mavilerimde, kıyılar yalnız, sen limandan ayrılan sessiz gemide. Güle güle dev yürekli sevgilim. Yolculuğun, biliyorum, cennete.

Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen’den hüzünlü paylaşım!

Nermin Bezmen, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden oyuncu eşi Tolga Savacı'nın son saatlerinde aralarında geçen konuşmayı GÜNAYDIN'a anlattı.

Nermin Bezmen, Savacı'nın vefatının ardından duygularını şöyle paylaştı:

Tolga Savacı’nın cenazesinin detaylarını duyuran eşi Nermin Bezmen’den hüzünlü paylaşım!

NEW JERSEY'DE DEFNEDİLECEK!

"Hayatımın en kötü günlerini yaşıyorum. O benim eşim, hayat arkadaşımdı. Öğlene doğru vefat etti. Eşimi vasiyeti üzerine Amerika'da defnedeceğiz. Tören cumartesi günü olacak. Yüreğim yangın yeri.

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