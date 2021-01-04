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Haberler Galeri Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

ile çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

ile , 2017'de 'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları 'ı kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak bebeklerinin ismini açıkladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anı paylaşmıştı. Tolgahan Sayışman, doğum gününde öğrendiği sürprizle mutluluktan havalara uçmuştu. Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebeklerinin kız olacağı haberinin ardından ismi merak konusu olmuştu. İşte 'ın ...

Giriş Tarihi: 04.01.2021 12:14 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:17
Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

ile , 2017'de 'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları 'ı kucağına almıştı.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

Şu sıralar ikinci bebek heyecanı yaşayan ile çifti doğacak bebeklerinin ismini açıkladı.

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Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

İkinci kez anne olmak için gün sayan , geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anı paylaşmıştı.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

, doğum gününde öğrendiği sürprizle mutluluktan havalara uçmuştu.

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak kızlarının ismine karar verdi!

adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebeklerinin kız olacağı haberinin ardından ismi merak konusu olmuştu.

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