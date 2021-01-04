Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi, 2017'de Los Angeles'ta nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift 2019 yılında oğulları Efehan'ı kucağına almıştı. Şu sıralar ikinci bebek heyecanı yaşayan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çifti doğacak bebeklerinin ismini açıkladı. İkinci kez anne olmak için gün sayan Almeda Abazi, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anı paylaşmıştı. Tolgahan Sayışman, doğum gününde öğrendiği sürprizle mutluluktan havalara uçmuştu. Efehan adında bir oğlu olan çiftin ikinci bebeklerinin kız olacağı haberinin ardından ismi merak konusu olmuştu. İşte Almeda Abazi ile Tolgahan Sayışman'ın bebeklerinin ismi...