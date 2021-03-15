Toprak Sergen’in Meryem Uzerli için söylediği zehir zemberek sözler çok konuşulacak! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

EKRANDA OLMAYI HİÇ ÖZLEMİYORUM, DOYDUM VE EGOLARIMDAN ARINDIM

Hiç mi özlem duymuyorsunuz cidden?

Ekranda olmayı hiç özlemiyorum. Doydum ve egolarımdan arındım. Daha fazla bencilleşmeden sıyrıldım. Aşırı şöhret tutkusu iyi bir şey değil. Ona kapıldığın anda sürekli kendini her yerde görmek istiyorsun, tüm dizilerde, haberlerde… Ben kaliteye inanıyorum, bir şey yap ve yıllarca unutulmasın. 'Kara Melek', 'Aşkım Dağlarda Gezer', 'Ay Işığında Saklıdır' gibi daha nice şey bırakmışım arkamda ve o diziler, filmler hafızalardan hiç silinmedi. Bu bile bana yeter. Ayrıca sinemanın dilini, hayata bakışını daha çok seviyorum.