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’in Meryem Uzerli için söylediği sözler ! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

Usta sanatçı verdiği röportajda Meryem Uzerli ile ilgili açıklamalar yaptı. Toprak Sergen'in Meryem Uzerli için söylediği sözler magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü oyuncunun 'Meryem Uzerli bir zahmet oyunculuğu bıraksın. Ne tipi ne konuşması ne hayata bakışı değişiyor. Ortalamanın altında performanslar var ortada' dedi. Ünlü oyuncu Meryem Uzerli bu açıklamalar bakalım ne diyecek…

Giriş Tarihi: 15.03.2021 06:46 Güncelleme Tarihi: 15.03.2021 06:47
Toprak Sergen’in Meryem Uzerli için söylediği zehir zemberek sözler çok konuşulacak! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

Bir dönemin en dikkat çeken yakışıklı oyuncusu, ekranların aranan yüzüydü. Kariyerinin en parlak zamanlarında ortadan kayboldu. Şimdiki yaşantısını hepsinden daha gerçekçi buluyor. Hayatın anlamını doğa ve toprakta bulmuş. Pandemi nedeniyle askıda olsa da bir de sinema filmi çekti. Posta'ya verdiği röportajda hem geçmişe yolculuk yaptı hem de artık nasıl bir yaşamı olduğunu anlattı.

Toprak Sergen’in Meryem Uzerli için söylediği zehir zemberek sözler çok konuşulacak! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

Bir zamanların en çok konuşulan oyuncusuyken bir anda yok oldunuz.

Aslında yok olmadım. Ekranlardan uzaklaştım. O klişeden uzaklaşmak istedim. Zaten bu sektörün çok da içinde durulması gerekmiyor bence.

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Toprak Sergen’in Meryem Uzerli için söylediği zehir zemberek sözler çok konuşulacak! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

Size bunu düşündüren bir olay mı yaşadınız?

15 yıl önce oynadığım dizileri 45 dakika boyunca bile anlatmaya sıkılırken şimdi dizilerin iki saat civarında olması düşündürücü. Ben senaryoyu okurken sıkılıyorum, izleyicinin nasıl olup da sıkılmadığını anlayamıyorum ama çok sıkılıyorlardır. Ben bu işe 11 yaşında başladım. 41'inci yılımdayım ve artık her şeyin değiştiğini görüşüyorum. Ayrıca ben doğayı çok seviyorum, doğa tutkum beni ekranlardan uzaklaştırdı.

Toprak Sergen’in Meryem Uzerli için söylediği zehir zemberek sözler çok konuşulacak! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

HİÇBİR ZAMAN ŞÖHRET HASTALIĞINA YAKALANMADIM

Şöhreti ve ilgiyi kaybetmek zor gelmedi mi size?

Ben hiçbir zaman şöhret hastalığına yakalanmadım. Şöhret denen geçici şey beni zehirleyemedi. Beni özleyen, ekranda olmamı isteyen çok izleyici var, saygı duyuyorum ama ben böyle iyiyim. Keyfim de çok yerinde. O insanlar beni ekranlarda olduğum için değil karakterim ve başarım için sevdiler. İnsanları göreceğiniz tek mecra artık televizyon değil. Önemli olan performansın kalitesi ve farklılığı.

Toprak Sergen’in Meryem Uzerli için söylediği zehir zemberek sözler çok konuşulacak! Bir zahmet oyunculuğu bıraksın!

EKRANDA OLMAYI HİÇ ÖZLEMİYORUM, DOYDUM VE EGOLARIMDAN ARINDIM

Hiç mi özlem duymuyorsunuz cidden?

Ekranda olmayı hiç özlemiyorum. Doydum ve egolarımdan arındım. Daha fazla bencilleşmeden sıyrıldım. Aşırı şöhret tutkusu iyi bir şey değil. Ona kapıldığın anda sürekli kendini her yerde görmek istiyorsun, tüm dizilerde, haberlerde… Ben kaliteye inanıyorum, bir şey yap ve yıllarca unutulmasın. 'Kara Melek', 'Aşkım Dağlarda Gezer', 'Ay Işığında Saklıdır' gibi daha nice şey bırakmışım arkamda ve o diziler, filmler hafızalardan hiç silinmedi. Bu bile bana yeter. Ayrıca sinemanın dilini, hayata bakışını daha çok seviyorum.

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