Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

Trafik kazaları her yıl binlerce cana mal oluyor. İşte trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ünlü isimler... Türk pop müziğinin efsanelerinden Erol Büyükburç'un Türkan Türker'den olan kızı Ajlan da baba mesleğini seçip müzik dünyasında yükselmeye başlamıştı. Ajlan Büyükburç 22 Temmuz 1999'da üç günlük ehliyetiyle Bodrum'dan Kaş'a gitmek istedi. Ancak virajı alamayan 29 yaşındaki şarkıcının kullandığı otomobil, takla atarak yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Ajlan Büyükburç olay yerinde hayatını kaybetti. KORKUYORDU ECELİ OLDU Erol Büyükburç bir röportajında trafikten çok korktuğunu, bu yüzden araba sahibi olmaktan kaçındığını uzun uzun anlatmıştı. Kızının ölüm haberiyle yıkılan Erol Büyükburç, hastaneye kaldırılmıştı. İşte hayatını trafik kazasında kaybeden diğer ünlü isimler... 'Kıvırcık Ali' olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz'in 11 Ocak 2011 sabahı Çatalca'da kendi aracıyla geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.