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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!

Trafik kazaları her yıl binlerce cana mal oluyor. İşte sonucu hayatını kaybeden ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 21.03.2018 14:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 16:35
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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

Türk pop müziğinin efsanelerinden Erol Büyükburç'un Türkan Türker'den olan kızı Ajlan da baba mesleğini seçip müzik dünyasında yükselmeye başlamıştı.

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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

Ajlan Büyükburç 22 Temmuz 1999'da üç günlük ehliyetiyle Bodrum'dan Kaş'a gitmek istedi.

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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

Ancak virajı alamayan 29 yaşındaki şarkıcının kullandığı otomobil, takla atarak yol kenarında park halindeki traktöre çarptı.

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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

Ajlan Büyükburç olay yerinde hayatını kaybetti.

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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

KORKUYORDU ECELİ OLDU

Erol Büyükburç bir röportajında trafikten çok korktuğunu, bu yüzden araba sahibi olmaktan kaçındığını uzun uzun anlatmıştı.

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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

Kızının ölüm haberiyle yıkılan Erol Büyükburç, hastaneye kaldırılmıştı.

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nda hayatını kaybeden ünlü isimler!
Trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isimler!

İşte hayatını trafik kazasında kaybeden diğer ünlü isimler...

'Kıvırcık Ali' olarak tanınan 'in 11 Ocak 2011 sabahı Çatalca'da kendi aracıyla geçirdiği nda hayatını kaybetti.

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