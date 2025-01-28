Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tuba Büyüküstün Paris'i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: "Böyle güzelini görmedik..."
Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 07:53

Tuba Büyüküstün Paris'i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: "Böyle güzelini görmedik..."

Dünyanın dört bir yanından moda tutkunlarının akın ettiği Paris Moda Haftası'nda, podyumdan çok bir isim konuşuldu: Tuba Büyüküstün! Georges Hobeika'nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katılan ünlü oyuncu, göz alıcı elbisesi ve büyüleyici duruşuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Büyüküstün'ün bu unutulmaz anları, sosyal medyada adeta fırtına gibi esti ve etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki, Büyüküstün'ün bu kadar dikkat çekmesinin ardında ne vardı? Şıklığı mı, asalet dolu tarzı mı yoksa kendine özgü büyüsü mü? İşte detaylar…

Tuba Büyüküstün Paris’i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: Böyle güzelini görmedik...

Dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Couture Moda Haftası, İlkbahar/Yaz 2025 koleksiyonlarını tanıtmak için modaseverlerle buluştu.

Tuba Büyüküstün Paris’i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: Böyle güzelini görmedik...

27-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, haute couture dünyasının önde gelen tasarımları podyumda sergilendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tuba Büyüküstün Paris’i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: Böyle güzelini görmedik...

Fransız başkentinin büyüleyici atmosferinde düzenlenen defilelerde, tutkulu işçilik ve yaratıcı tasarımlar modanın zirvesindeki markaların imzasını taşıdı. Bu özel etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri ise ünlü Türk oyuncu Tuba Büyüküstün'ün Georges Hobeika defilesine katılması oldu.

Tuba Büyüküstün Paris’i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: Böyle güzelini görmedik...

Tuba Büyüküstün, etkinlikte sergilediği zarafetiyle adeta nefesleri kesti. İddialı bir abiye tercih eden Büyüküstün, elbisesindeki işlemeler ve sofistike detaylarla modaseverlerin büyük beğenisini topladı.

Tuba Büyüküstün Paris’i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: Böyle güzelini görmedik...

İnce zevkini ve stilini bir kez daha gözler önüne seren oyuncu, podyumda yürüyen modeller kadar dikkat çekti. Zarafeti ve kusursuz duruşuyla Paris Moda Haftası'nda adından sıkça söz ettiren Büyüküstün'ün, sosyal medyada paylaşılan kareleri takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı.

SON DAKİKA