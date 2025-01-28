Giriş Tarihi: 28.01.2025 07:41
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
07:53
Tuba Büyüküstün Paris'i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: "Böyle güzelini görmedik..."
Dünyanın dört bir yanından moda tutkunlarının akın ettiği Paris
Moda Haftası'nda, podyumdan çok bir isim konuşuldu: Tuba Büyüküstün
! Georges Hobeika
'nın İlkbahar/Yaz 2025 defilesine katılan ünlü oyuncu, göz alıcı elbisesi ve büyüleyici duruşuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Büyüküstün'ün bu unutulmaz anları, sosyal medyada adeta fırtına gibi esti ve etkinliğin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Peki, Büyüküstün'ün bu kadar dikkat çekmesinin ardında ne vardı? Şıklığı mı, asalet dolu tarzı mı yoksa kendine özgü büyüsü mü? İşte detaylar…