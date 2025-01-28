Tuba Büyüküstün Paris'i salladı! Moda haftasına bakın nasıl damga vurdu: "Böyle güzelini görmedik..."

İnce zevkini ve stilini bir kez daha gözler önüne seren oyuncu, podyumda yürüyen modeller kadar dikkat çekti. Zarafeti ve kusursuz duruşuyla Paris Moda Haftası'nda adından sıkça söz ettiren Büyüküstün'ün, sosyal medyada paylaşılan kareleri takipçileri tarafından övgü dolu yorumlarla karşılandı.