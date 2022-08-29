Tuğçe Kazaz GÜNAYDIN'a konuştu! "20’li yaşlarımdaki Tuğçe’yi boğmak isterdim"

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden Tuğçe Kazaz, özel açıklamalarda bulundu. Kazaz eski modellik günlerini, Kuran-ı Kerim'in yolunu nasıl aydınlattığını ve LGBT lobisi hakkındaki fikirlerini GÜNAYDIN'a anlattı. İçindeki hakikati bulma isteğinin hayatını şekillendirdiğini söyleyen eski manken Tuğçe Kazaz, ruhunu ikna eden tek kaynağın Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Ayetleri okuduğunda ağlamaya başladığını söyleyen Kazaz, "O kadar yüksek bir frekanstı ki anlatmak mümkün değil" dedi. Kazaz, eski modellik günleriyle ilgili ise şöyle konuştu: "20'li yaşlarımdaki Tuğçe'yi bugün görsem çok kızardım; kendine, kalbine, vicdanına, organlarına haksızlık ettiği için, hatta onu boğmak isterdim"