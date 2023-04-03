Giriş Tarihi: 03.04.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 07:37

Tuğçe Kazaz küfürlü yorumu affetmedi!

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan manken Tuğçe Kazaz, kendisine küfür eden takipçisiyle birbirine girdi. Eski model, sosyal medyadan kendisine yönelik küfürlü yorumda bulunan takipçisini affetmeyerek soluğu savcılıkta aldı