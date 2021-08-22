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Haberler Galeri Tülin Şahin'den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...
Giriş Tarihi: 22.08.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.08.2021 10:59

Tülin Şahin'den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine son dakika olarak düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Geçen ay Noronha'nın, kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvuran Şahin, bu olayın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü manken, daha önce de kızının Pedro de Noronha tarafından şiddete maruz kaldığını belirtmişti. Ünlü manken, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini de sunmuştu. Tülin Şahin'in savcılığa sunduğu yeni dosyadaki detaylar şoke etti. Tülin Şahin kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. İşte haberin detayları...

Tülin Şahin’den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine son dakika olarak düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor.

Tülin Şahin’den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Ünlü model Tülin Şahin ve Portekizli işinsanı Pedro de Noronha'nın kızları Siena Leyla, Kasım 2019'da dünyaya geldi. Şahin, doğumdan bir süre sonra da Noronha ile ilişkisini noktaladı. Ayrılık sonrası kızını göremediğini iddia eden Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak hak talebi istedi.

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Tülin Şahin’den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Ünlü model, yaşanan bu gelişmelerin ardından kızı ile kendisinin psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını açıklayarak Pedro de Noronha hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Tülin Şahin’den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Ünlü manken, daha önce de kızının Pedro de Noronha tarafından şiddete maruz kaldığını belirtmişti.

Tülin Şahin’den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Ünlü manken, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini de sunmuştu. Tülin Şahin'in savcılığa sunduğu yeni dosyadaki detaylar şoke etti. Tülin Şahin kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. İşte haberin detayları...

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