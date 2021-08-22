Tülin Şahin’den kızının babası Pedro de Noronha hakkında şoke eden sözler: Kendi kızını kaçırarak fidye isteyecekti...

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine son dakika olarak düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Geçen ay Noronha'nın, kızlarına şiddet uyguladığı iddiasıyla savcılığa başvuran Şahin, bu olayın ardından İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü manken, daha önce de kızının Pedro de Noronha tarafından şiddete maruz kaldığını belirtmişti. Ünlü manken, mahkemeye sitenin güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerini de sunmuştu. Tülin Şahin'in savcılığa sunduğu yeni dosyadaki detaylar şoke etti. Tülin Şahin kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürdü. İşte haberin detayları...