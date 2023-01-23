Giriş Tarihi: 23.01.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 07:47

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uyan Bedia Akartürk bıçak altına yattı yüzünü gerdirdi! "Ne gerek vardı?"

70'li yılların sonunda çıkardığı albümle geniş bir hayran kitlesi edinen Halk Müziğinin usta ismi Bedia Akartürk'ten radikal karar. 81 yaşındaki Bedia Akartürk'ün "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek estetik yaptırdığı iddia edildi. Zahidem, Bir Çift Turna Gördüm, Nar Ağacı gibi parçalarla gönüllere tahta kuran Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. Estetik modasına uyan usta sanatçı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oldukça değişen Bedia Akartürk'e takipçilerinden yorum yağdı. İşte Bedia Akartürk'ün son hali…