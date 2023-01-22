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Haberler Galeri Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! "Ne gerek vardı?"
Giriş Tarihi: 22.01.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 09:08

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! "Ne gerek vardı?"

70'li yılların sonunda çıkardığı albümle geniş bir hayran kitlesi edinen Halk Müziğinin usta ismi Bedia Akartürk'ten radikal karar. 81 yaşındaki Bedia Akartürk'ün "Daha genç, daha güzel görünmek istiyorum" diyerek estetik yaptırdığı iddia edildi. Zahidem, Bir Çift Turna Gördüm, Nar Ağacı gibi parçalarla gönüllere tahta kuran Bedia Akartürk, yüzünü gerdirdi. Estetik modasına uyan usta sanatçı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Oldukça değişen Bedia Akartürk'e takipçilerinden yorum yağdı. İşte Bedia Akartürk'ün son hali…

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! Ne gerek vardı?

Zahidem, Bir Çift Turna Gördüm, Nar Ağacı gibi parçalarla gönüllere tahta kuran usta sanatçı Bedia Akartürk'te estetik modasına uydu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! Ne gerek vardı?

81 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk yüzünü gerdi. Son hali ise sosyal medyada gündem oldu.

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Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! Ne gerek vardı?

Türk halk müziğinin öne çıkan isimlerinden Bedia Akartürk son haliyle çok konuşuldu.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! Ne gerek vardı?

2. Sayfa magazin programının sosyal medya hesabında yayınlanan fotoğraf herkesi şaşırttı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Bedia Akartürk’ten radikal karar! Estetik modasına uydu yüzünü gerdirdi! Ne gerek vardı?

81 yaşındaki Bedia Akartürk bu sefer sesiyle değil de yüzündeki şişliklerle ve estetikle gündem oldu.

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